В правительстве Хабаровского края выделят деньги на строительство спасательных постов и пропаганду

Краевые деньги - 1,77 миллиона рублей - будут выделены на обеспечение безопасности людей на воде: строительство спасательных постов, печать листовок и других агитационных материалов.

Отбор претендентов происходит ежегодно, и в этом сезоне его прошли Хабаровск, Амурск и Верхнебуреинский район. Если поделить сумму на троих, получится не так много, но муниципалитеты только краевой субсидией не ограничатся, по условиям конкурса они должны будут добавить к ним собственные средства.

Также региональную субсидию в 300 тысяч рублей получит и хабаровское краевое отделение «Всероссийского общества спасения на водах». Деньги в основном будут потрачены на печать листовок и производство видеороликов.

- Практика создания спасательных постов в Хабаровском крае была активно возобновлена в течение последних 5 лет, за это время она уже доказала свою эффективность. В тех местах отдыха людей у воды, где дежурили профессиональные спасатели и волонтеры, обученные спасательному делу, гибель людей удалось снизить в среднем на 35%, поэтому мы обязательно будем продолжать эту работу, – подчеркнул Павел Листратенко, начальник отдела предупреждения ЧС комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите.

В этом году в крае официально отрыты 5 мест отдыха у воды, оборудованных всем необходимым для безопасного отдыха. Это парк Северный и пляж на «Заимке» в Хабаровске, база отдыха «Белый парус» в селе Мичуринском, Силинский парк в Комсомольске-на-Амуре и городской пляж Амурска. Кстати, как отмечают специалисты, разрешенные места отдыха у воды - это не места для купания, амурская вода уже на протяжении многих лет по микробиологическим показателям оставляет желать лучшего.