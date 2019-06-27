2019-06-27T09:18:08+03:00
Общество

В Хабаровском крае гребень паводка прошел мимо села Усть-Ургал

Вода так и не достигла отметки «Опасное явление»
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае гребень паводка прошел мимо села Усть-УргалВ Хабаровском крае гребень паводка прошел мимо села Усть-УргалФото: Правительство Хабаровского края
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Как сообщают в краевом гидрометцентре, «большая вода» на реке Бурея прошла мимо села Усть-Ургал. Напомним, что еще сутки назад гидрологи серьезно опасались, что вода в разбухшей от многочисленных дождей Бурее подопрет реку Ургал и затопит населенный пункт, стоящий на берегу.

В Усть-Ургале проживают около 160 человек, и на днях туда выдвинулся отряд краевых спасателей – помочь местному населению в случае чрезвычайной ситуации. Мало того - в готовности к вылету находились сотрудники аэромобильной группы регионального Главного управления МЧС.

Не дожидаясь гребня паводка, местная администрация стала расселять семьи из домов, стоящих в низинах. Впрочем, вода, к счастью, так и не достигла отметки «Опасное явление», уровень воды в реке начал падать.

- Гребень дождевого паводка на реке Бурея, сформировавшегося в результате выпадения обильных осадков на территории Верхнебуреинского района, миновал село Усть-Ургал. - сообщили в Дальневосточном управлении гидрометеослужбы. - Максимальный уровень реки составил 980 сантиметров при отметке опасного явления в 1100 сантиметров. За прошедшую ночь вода упала более чем на 2 метра. Гидрологи прогнозируют дальнейшее снижение уровня воды и стабилизацию паводковой обстановки.

Тем не менее в селе продолжают дежурить спасатели, а люди все еще находятся в пункте временного размещения, предоставленном администрацией. Личное имущество тоже не пострадало. Администрация и спасатели, и сами местные жители сделали все, чтобы минимизировать ущерб от прошедшего циклона, отметили в «чрезвычайном» ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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