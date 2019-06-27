Домой, пора домой

К мысу Перовского на побережье Охотского моря двух косаток и шесть белух доставили еще два дня назад. Морские животные около года томились в «китовой тюрьме». За шесть дней мормлеки проделали путь в 1800 километров, путешествовали по воде и суше для того, чтобы оказаться на свободе. Однако, животные были вынуждены ждать в контейнерах пока шторм, разыгравшийся накануне в Николаевском районе, не утихнет.

Впрочем, сопровождающие их специалисты времени даром не теряли: ветеринары взяли у млекопитающих все необходимые анализы, а ученые прикрепили к плавникам специальные спутниковые метки, которые позволят отслеживать передвижение китообразных из космоса. Это поможет не только собрать данные о поведении животных в естественной среде, но в какой-то степени гарантировать их безопасность.

- Выпуск был сделан в благоприятных погодных условиях, - рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии. - Косатки ожидаемо нервничали, несколько часов держались возле берега, затем вышли в открытые воды Сахалинского залива. Во второй половине дня был произведен выпуск белух. Животные сразу ушли в открытое море.

Косатки и белухи из «китовой тюрьмы» обрели свободу в Хабаровском крае. Фото ВНИРО.

Первые пошли

Всю дорогу из бухты Средней в Приморье до места выпуска на севере Хабаровского края косаток и белух сопровождали ветврачи и тренеры. Которые круглосуточно находились бок о бок с животными. Каждые четыре часа в транспортный контейнер меняя предыдущую вахту опускались двое специалистов, которые следили за тем, чтобы подопечные не задохнулись и не травмировались.

- Тяжелейшая работа окупилась – во время пути ни одно животное не пострадало. Мы выражаем благодарность команде за проделанную с высоким профессионализмом работу, – отметил Кирилл Колончин, директор ВНИРО. – Надеюсь, что удастся на столь же высоком уровне провести и следующие этапы операции.

Это была первая партия косаток и белух выпущенная на свободу, в родные места (их выловили в районе Шантарских островов в Хабаровском крае), сейчас команда тренеров, ветеринаров и ученых отправиться назад в Приморье за следующими счастливчиками. Всего в бухте Средней остаются около 90 морских животных, которых точно так же должны будут доставить на Охотское побережье.

- Это уникальная работа, - подчеркнули во ВНИРО. – Такое количество животных около года, проживших вместе с людьми выпускается в дикую природу впервые в мире. Российский опыт поможет понять некоторые вопросы о возможностях возврата адаптированных морских млекопитающих в естественную среду.

Косатки и белухи из «китовой тюрьмы» обрели свободу в Хабаровском крае. Фото ВНИРО.

Узники бухты Средней

Напомним, что о «китовой тюрьме» - Центре адаптации морских млекопитающих в бухте Средней Приморского края общественность узнала в прошлом году. Животные содержались в ужасающих условиях, недоедали, а некоторые были обморожены. Около сотни китообразных предназначались для продажи за рубеж. И стоили по оценкам специалистов несколько миллионов долларов.

Вскрылась и пропажа двух белух, которые как предполагают зоозащитники могли погибнуть от антисанитарии и голода.

«Китовой тюрьмой» занялись правоохранительные органы. В ситуацию пришлось вмешаться Владимиру Путину. Президент поручил Минприроды решить дальнейшую судьбу китов до первого марта 2019 года, а министерство, в свою очередь, проконсультировавшись со специалистами решило - китов выпустить обратно в природную среду обитания.

Тем не мене владельцы животных не спешили расстаться с огромными суммами, которые могли бы выручить от продажи млекопитающих. Начались юридические разбирательства, и только 20 июня 2019 года, во время прямой линии с президентом, морских узников начали грузить на автомобили, чтобы доставить сначала в Хабаровск, а затем на побережье Охотского моря.