Участник «Справедливого призыва» Владимир Рыбалко внёс свою инициативу в «Тотальную реновацию» Хабаровского края

Предложение прозвучало во время очередного прямого эфира телепрограммы «Другие дебаты» на 6 ТВ, в которой приняли участие главный редактор телеканала Александр Удовиченко, кандидат медицинских наук, врач стоматолог Владимир Рыбалко, руководитель регионального отделения «Справедливой России» в Хабаровском крае Игорь Глухов, руководитель избирательного штаба партии «Справедливая Россия» Антон Плюснин, и общественный деятель Леонид Разуванов.

Гости передачи обсудили острые вопросы, волнующие жителей Хабаровского края и ключевые направления партийной программы развития справедливых решений, предлагаемых эсерами в интересах земляков.

В свою очередь общественник Владимир Рыбалко предложил внести в программу «Тотальная реновация» некоторые изменения в систему здравоохранения региона.

Партийную программу развития справедливых решений, принятых в интересах жителей края обсудили призывники вместе с Игорем Глуховым и Антоном Плюсниным Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

- Партия «Справедливая Россия» много лет уже предлагает убрать так называемую прослойку (страховые компании и фонды), которая сейчас существует в системе обязательного медицинского страхования или ОМС. Этот принцип передачи средств медицинским учреждениям реализован в нашей стране сравнительно недавно. Когда создавалась система ОМС, предполагалось, что страховые компании будут как-то влиять на повышение качества услуг населению, отстаивать права застрахованных пациентов, которые смогут выбирать медучреждения, в которых им удобно лечиться. На деле же, страховые компании стали выполнять механизмы, направленные на урезание средств, - рассказал Владимир Рыбалко.

Между тем, считает Рыбалко, и с ним согласны однопартийцы, пациент должен иметь право выбора – в какой поликлинике лечиться. Сейчас люди вынуждены идти туда, где прикреплены. Но зачастую, чтобы добраться до места, им приходится проделывать многокилометровые расстояния, минуя по пути другие лечебные заведения, в которых тоже можно получить квалифицированную помощь.

Участник «Справедливого призыва» Владимир Рыбалко внёс свою инициативу в «Тотальную реновацию» Хабаровского края Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

- А распределяет граждан по клиникам комиссия, которая создана в Хабаровском крае. В нее входят министр здравоохранения региона и его подчиненные, - добавил Владимир Рыбалко. – Уже многократно в число участников комиссии просились руководители частных медицинских организаций, чтобы хотя бы знать – как распределяются средства, маршруты и население, но им каждый раз отказывают, - добавил он.

- Нам остается стараться не болеть и вести здоровый образ жизни, - резюмировал сказанное призывник Александр Удовиченко.

Однако не болеть всю жизнь – это не реально. Поэтому жителям Хабаровского края остается лечиться в платных клиниках – там быстрее и удобней. В поликлиники по месту жительства они обычно не ходят. Но это же несправедливо!