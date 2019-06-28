Программа «Мир без слёз»: в Комсомольске-на-Амуре Детская городская больница получила 3 млн рублей

В рамках благотворительной программы «Мир без слёз» детская городская больница Комсомольска-на-Амуре получила от банка ВТБ денежный сертификат на сумму 3 млн рублей. На эти средства медучреждение приобретет фиброгастроскоп и другое медицинское оборудование.

Добрая программа

«Мир без слез» — собственная благотворительная программа банка ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. В 2019 году запланировано 25 акций — 4 в московских больницах и 21 мероприятие в регионах. За 16 лет действия программы «Мир без слёз» помощь получили сотни детских больниц по всей России. В 2019 году банк ВТБ выделил более 75 млн рублей на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году.

Детская городская больница Министерства здравоохранения Хабаровского края оказывает первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь детям Комсомольска-на-Амуре. В структуру учреждения входит стационар, отделение патологии новорожденных, централизованная диагностическая бактериологическая лаборатория, а также детские поликлиники №1, №7 и №8.

То, что надо

Главный врач детской городской больницы Ольга Горлач выразила благодарность за возможность повторного участия в программе и подробно рассказала про оборудование, которое появится в учреждении благодаря акции «Мир без слёз». - В 2012 году в рамках благотворительной программы наша больница приобрела оборудование для реабилитации детей перенесших различные заболевания, травмы, детей инвалидов. Медицинское оборудование в рабочем состоянии, используется эффективно, что позволило провести реабилитацию около 7 тысячам детей. В этом году на средства, выделенные банком, будет приобретено медицинское оборудование для лечения и выхаживания новорожденных и недоношенных детей. Прежде всего, это оборудование для дозированного введения лекарственных препаратов, для исследования желудочно-кишечного тракта, обеспечения безопасности при проведении медицинских манипуляций. Выражаю благодарность дирекции банка за возможность участия больницы в программе «Мир без слез», поскольку считаю, что инвестиции в здоровье детей – это инвестиции в будущее.

Медучреждение получило деньги на новое оборудование Фото: пресс-служба банка ВТБ

Представитель больницы отдельно поблагодарила организаторов за праздничную часть мероприятия, которая прошла для маленьких пациентов. Популярные герои мультсериала «Маша и Медведь» разыграли настоящий спектакль для детей, создав атмосферу добра и улыбок. Каждый ребенок получил памятный подарок — волшебный сундучок с набором для рисования.

Добро по адресу

После детского праздника прошла пресс-конференция, в которой принял участие депутат Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Бочаров. Он отметил значимую роль банка в экономической жизни региона и благотворительной сфере. - От лица Законодательной Думы Хабаровского края хочу поблагодарить банк ВТБ за проведенную акцию, приятно смотреть на счастливых детей, несмотря на то, что мероприятие проходит в стенах детской больницы. Хочу сказать, что банк ВТБ не только стратегический партнер основных градообразующих предприятий нашего города, но и партнер многих благотворительных акций. Желаю детям здоровья, а коллективу детской городской больницы освоить новое оборудование и в дальнейшем эффективно его использовать.

Программа «Мир без слёз»: в Комсомольске-на-Амуре Детская городская больница получила 3 млн рублей Фото: пресс-служба банка ВТ

Вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев рассказал об основных результатах программы «Мир без слёз», которая проходит уже 16-ый год: «В 2003 году, когда программа запускалась, было принято решение, что мы будем помогать больницам, а не физически лицам, для того чтобы помочь как можно большему количеству детей. Приятно слышать, что поддержка детской городской больницы Комсомольска-на-Амуре в 2012 году оказалась эффективной, значит, программа работает и приносит пользу. На Дальнем востоке в этом году акции также пройдут в Магадане, Южно-Сахалинске и Владивостоке». Представитель банка также отметил, что в 2019 году объем финансирования для региональных больниц вырос в 2 раза.

Информация справка

«Мир без слёз»

Благотворительная программа банка ВТБ, цель которой — поддержка учреждений детского здравоохранения и повышение качества медицинской помощи детям. Программа работает с 2003 года и носит долгосрочный и адресный характер. В 2007 году проект стал федеральным: заявку на участие может подать любая государственная детская больница. В 2018 году программа «Мир без слёз» отметила свой 15-летний юбилей. За это время банк оказал помощь сотням детских больниц в 52 регионах России. В рамках программы банк напрямую финансирует приобретение медицинского оборудования, лекарств или расходных материалов по выбору медицинского учреждения.

Банк ВТБ (ПАО)

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) — международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.

Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах.