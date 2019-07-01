2019-07-02T07:15:38+03:00
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Пристегните ремни, идем на посадку: как хабаровчане ведут себя на борту самолета

Прямой эфир 2 июля на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард Грищук
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Пристегните ремни, идем на посадку: как хабаровчане ведут себя на борту самолетаПристегните ремни, идем на посадку: как хабаровчане ведут себя на борту самолетаФото: Борис КОКУРИН
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Чрезмерное веселье отдыхающих порой доводит до отделения полиции. Тема как никогда актуальна в период отпусков, ведь многие уже устремились к заграничным курортам. Но, не успев добраться до отеля, умудряются напиться на борту самолета. Свой полет люди превращают в цирк и портят его другим порядочным пассажирам. Как итог - судно совершает посадку в ближайшем аэропорту, а нарушителя забирают стражи порядка. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - старший помощник дальневосточного транспортного прокурора Елена Барсукова. С 9:00 поговорили про «черный список» авиадебоширов, узнали, что запрещено брать с собой на борт и нельзя привозить домой. А также выяснили, почему люди так не любят предполетный досмотр.

Пристегните ремни, идем на посадку: как хабаровчане ведут себя на борту самолета Фото: Ульяна КОСКИНА

Пристегните ремни, идем на посадку: как хабаровчане ведут себя на борту самолетаФото: Ульяна КОСКИНА

А с самого утра к нам заглянул спортивный комментатор Алексей Кондратьев. Обсудили, чего не хватает российскому зрителю в показе футбола, насколько эмоциональным должен быть комментатор, и важно ли знать всех игроков матча. А еще вспомнили смешные перлы.

Матч за матчем Фото: Ульяна КОСКИНА

Матч за матчемФото: Ульяна КОСКИНА

Эфир 02_07_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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