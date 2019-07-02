Спасатели в Хабаровском крае помогли старушке, сутки пролежавшей в квартире

ВИНОВАТ РАДИКУЛИТ

Вызов в отряд спасателей, базирующийся в Комсомольске-на-Амуре, поступил от родственников пожилой женщины. Они пришли проведать старушку, но в квартиру попасть не смогли. Дверь была заперта изнутри, на стук никто не отзывался. В окно заглянуть не удавалось, поскольку бабушка жила на втором этаже. Люди подумали нехорошее - женщине не так давно исполнилось 73 года - и позвонили в МЧС.

- Приехали, поставили лестницу, и наш сотрудник попытался заглянуть в окно. Рассмотреть, что происходит в квартире, было сложно, но он все равно увидел лежащий в коридоре между ванной и кухней женский силуэт. Позвали, но на окрики человек не среагировал. Пришлось открывать окно и заходить в квартиру. Бабушка лежала без движения и признаков жизни не подавала, подумали - умерла, - рассказал журналисту «КП»-Хабаровск» Евгений Грязнов, начальник хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России в Комсомольске-на-Амуре. - Это часто случается с одинокими пожилыми людьми, но к счастью все обошлось. Женщине просто очень сильно прострелило спину, она не то что двинуться, даже разговаривать не могла. Лежала так в коридоре около суток. Даже если поначалу и пыталась позвать на помощь, то соседи навряд ли ее могли услышать. Дверь открыли изнутри и вызвали скорую помощь.

НЕ ВЫЙТИ И НЕ ВОЙТИ

Это уже второй случай за прошедшие выходные, когда комсомольским спасателям пришлось помогать пожилым людям. Если первая старушка не могла выйти из квартиры, то у второй не получалось попасть домой.

Накануне 79-летнюю бабушку увезли на скорой - ей внезапно стало плохо, ключи санитары по запарке отдали соседям, дверь захлопнули. Когда кризис прошел, и женщину выписали домой, та обнаружила, что жильцов, которые обещали присмотреть за квартирой, нет дома, и попасть к себе она не может. Жить на улице старушке было тяжело, и и она позвонила в диспетчерскую.

- В этот раз мы вызвали полицию, - поделился спасатель. - Квартира также была на втором этаже, и поднимался по автолестнице уже участковый, так сказать, во избежание разных недоразумений. Мы помогли ему открыть окно, сотрудник вошел в помещение и сам открыл дверь в квартиру, запустив бабушку домой.

По словам начальника комсомольского филиала, такие вызовы поступают в отряд довольно часто - три-четыре раза в неделю. И не всегда удается застать одиноко живущих пожилых людей живыми. На прошлой неделе, так же проникнув в квартиру, спасатели обнаружили тело шестидесятилетнего мужчины. Он скончался, так и не дождавшись помощи.