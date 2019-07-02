2019-07-03T07:43:49+03:00
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Ты же не «овощ»: хабаровчанину Даниле Щербакову с диагнозом «паралич» отказали в инвалидности

Прямой эфир 3 июля на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард Грищук
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Ты же не «овощ»: хабаровчанину Даниле Щербакову с диагнозом «паралич» отказали в инвалидностиТы же не «овощ»: хабаровчанину Даниле Щербакову с диагнозом «паралич» отказали в инвалидностиФото: Борис КОКУРИН
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В редакцию радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» обратился Данила Щербаков, который не может получить инвалидность. Интересная ситуация. До 18 лет молодому человеку ставили диагноз «детский церебральный паралич», а после совершеннолетия он якобы куда-то улетучился. Видно, стал здоровым. Парень обивает пороги разных инстанций, и везде его «футболят», даже письмо президенту писал, тогда еще пост занимал Дмитрий Медведев. И дело вроде сдвинулось с мертвой точки, но это только так казалось. Ко всему прочему, Данила не может устроиться на работу. Просто не берут. Возникает вопрос: так вроде здоров же, в чем проблема? В 8 утра к нам в гости заглянул Данила Щербаков. Мы попробовали разобраться в столь запутанной ситуации. К разговору также подключились начальник лицензионно-разрешительного отдела главного управления регионального госконтроля и лицензирования правительства Хабаровского края Владимир Есин и руководитель реабилитационно-экспертной службы бюро медико-социальной экспертизы Оксана Хмелевская.

Ты же не «овощ»: хабаровчанину Даниле Щербакову с диагнозом «паралич» отказали в инвалидности Фото: Ульяна КОСКИНА

Ты же не «овощ»: хабаровчанину Даниле Щербакову с диагнозом «паралич» отказали в инвалидностиФото: Ульяна КОСКИНА

А в 9:00 мы поздравляли сотрудников госавтоинспекции. Ведь 3 июля у них профессиональный праздник. А по такому поводу к нам пришли начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Хабаровску Игорь Михайловский и начальник отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Хабаровску Александр Баранов. Поговорили об аварийности на дорогах краевого центра, шаткой дисциплине водителей, и нужно ли за езду в пьяном виде отбирать машины у граждан.

ГИБДД отмечает восемьдесят третий день рождения Фото: Ульяна КОСКИНА

ГИБДД отмечает восемьдесят третий день рожденияФото: Ульяна КОСКИНА

Эфир 03_07_19 / Радио Комсомольская правда Хабаровск.В редакцию радио Комсомольская правда -Хабаровск обратился Данила Щербаков, который не может получить инвалидность. Интересная ситуация. До 18 лет молодому человеку ставили диагноз детский церебральный паралич , а после совершеннолетия он якобы куда-то улетучился. Видно, стал здоровым. Парень обивает пороги разных инстанций, и везде его футболят , даже письмо президенту писал, тогда еще пост занимал Дмитрий Медведев. И дело вроде сдвинулось с мертвой точки, но это только так казалось. Ко всему прочему, Данила не может устроиться на работу. Просто не берут. Возникает вопрос: так вроде здоров же, в чем проблема? Завтра с 8 утра к нам в гости заглянет Данила Щербаков. Попробуем разобраться в столь запутанной ситуации. К разговору также подключатся начальник лицензионно-разрешительного отдела главного управления регионального госконтроля и лицензирования правительства Хабаровского края Владимир Есин и руководитель реабилитационно-экспертной службы бюро медико-социальной экспертизы Оксана Хмелевская. А в 9:00 будем поздравлять сотрудников госавтоинспекции. Ведь 3 июля у них профессиональный праздник. А по такому поводу к нам придет начальник ГИБДД Хабаровска Игорь Михайловский. Будем говорить об аварийности на дорогах краевого центра, шаткой дисциплине водителей, и нужно ли за езду в пьяном виде отбирать машины у граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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