Ты же не «овощ»: хабаровчанину Даниле Щербакову с диагнозом «паралич» отказали в инвалидности

В редакцию радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» обратился Данила Щербаков, который не может получить инвалидность. Интересная ситуация. До 18 лет молодому человеку ставили диагноз «детский церебральный паралич», а после совершеннолетия он якобы куда-то улетучился. Видно, стал здоровым. Парень обивает пороги разных инстанций, и везде его «футболят», даже письмо президенту писал, тогда еще пост занимал Дмитрий Медведев. И дело вроде сдвинулось с мертвой точки, но это только так казалось. Ко всему прочему, Данила не может устроиться на работу. Просто не берут. Возникает вопрос: так вроде здоров же, в чем проблема? В 8 утра к нам в гости заглянул Данила Щербаков. Мы попробовали разобраться в столь запутанной ситуации. К разговору также подключились начальник лицензионно-разрешительного отдела главного управления регионального госконтроля и лицензирования правительства Хабаровского края Владимир Есин и руководитель реабилитационно-экспертной службы бюро медико-социальной экспертизы Оксана Хмелевская.

Ты же не «овощ»: хабаровчанину Даниле Щербакову с диагнозом «паралич» отказали в инвалидностиФото: Ульяна КОСКИНА

А в 9:00 мы поздравляли сотрудников госавтоинспекции. Ведь 3 июля у них профессиональный праздник. А по такому поводу к нам пришли начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Хабаровску Игорь Михайловский и начальник отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Хабаровску Александр Баранов. Поговорили об аварийности на дорогах краевого центра, шаткой дисциплине водителей, и нужно ли за езду в пьяном виде отбирать машины у граждан.

ГИБДД отмечает восемьдесят третий день рожденияФото: Ульяна КОСКИНА