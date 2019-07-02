2019-07-02T11:36:57+03:00
Общество

В Хабаровском крае лишиться кресел рискуют три высокопоставленных региональных чиновника

Два министра и зампред передали краевую собственность акционерному обществу, нарушив прямое распоряжение губернатора
Василий ЗАДУНАЕВ
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В Хабаровском крае лишиться кресел могут три высокопоставленных региональных чиновникаВ Хабаровском крае лишиться кресел могут три высокопоставленных региональных чиновникаФото: Администрация Хабаровска
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Скандал в правительстве края случился после того, как губернатор Сергей Фургал вернулся из служебной командировки и обнаружил, что «Центр инновационных технологий» - это организация, которая распоряжается городским имуществом - запустил голосование по выбору названия для бывшей горнолыжной базы «Спартак».

Дело в том, что еще в прошлом году губернатор подписал постановление о создании на базе «Спартака» современного спортивного комплекса. Общая протяженность лыжероллерных трасс реконструированного объекта должна была составить больше 16 километров. В планах авторов идеи было обустроить на территории центра биатлонное стрельбище, коттеджный поселок и гостиничный комплекс на 800 человек. По предварительным подсчетам, на реализацию такого проекта понадобится не менее 500 миллионов рублей, информировало тогда министерство экономического развития края. Чуть позднее эксперты уже заговорили о миллиарде рублей инвестиций.

Так почему мэрия занимается краевым объектом? Стали выяснять, и оказалось, что пока губернатор был за пределами региона, его постановление отменили, а землю передали ЦИТ.

- Это действительно было неожиданностью для губернатора, - рассказала Надежда Томченко, пресс-секретарь губернатора Хабаровского края. - Поручения главы Хабаровского края обязательны к исполнению, в том числе подписанные им документы.

В отсутствии первого лица правом подписи обладает Игорь Аверин, первый зампред правительства края. Также появились сведения, что к передаче причастны Юрий Чайка, министр инвестиций и предпринимательства, и Вячеслав Катрушев, исполняющий обязанности министра природных ресурсов региона.

- Сейчас в отношении всех замешанных в этом деле лиц ведется проверка, меры будут приниматься только после того, как она будет закончена. Если будут какие-то кадровые изменения, мы обязательно об этом объявим, - подчеркнула Надежда Томченко.

В «Центре инвестиционных программ» комментировать ситуацию отказались, правда, заявили, что ответ на вопрос – как краевой объект оказался в ведении городской структуры - будет ими озвучен в ближайшее время.

- Мы готовим ответ на все это, - заявила Людмила Музыкина, директор АО «Центр инновационных технологий города Хабаровска». – Сейчас появилось множество искаженной до предела информации, и от нас будет материал, который расставит все точки над «i».

Правда, когда и где он будет опубликован, в «ЦИТ» не уточнили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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