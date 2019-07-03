Приказано попробовать: Сергей Фургал поставил задачу «СКА-Хабаровск» выйти в «Премьер-Лигу»

В прямом эфире одного из краевых телеканалов губернатор Хабаровского края заявил, что в новом сезоне перед «СКА-Хабаровск» стоит задача: попробовать выйти в «Премьер-Лигу» Российского футбола. Денег, по словам губернатора, хватит.

- На футбольную команду выделены дополнительные деньги, найден еще один спонсор, - подчеркнул Сергей Фургал. - Стоит задача в этом сезоне попытаться попасть в «Премьер-Лигу».

В пресс-службе губернатора также подтвердили, что задачу пробиться в РПЛ хабаровскому клубу никто не отменял. Глава региона отметил между прочим, что финансирование ни на копейку не будет урезано и другим командам, в частности, «Амуру» и гордости Хабаровска - «СКА-Нефтянику», завоевавшему в прошлом сезоне все возможные награды.

Тем временем футболисты вернулись со сборов в Турции и уже провели первую тренировку на домашнем поле.

- Тренировка носила втягивающий характер, футболисты чувствуют себя хорошо, готовятся к матчу, - отметили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

Уже в это воскресенье обновленной хабаровской команде предстоит показать все, на что она способна, в первом матче сезона. На своем поле армейцы будут принимать ярославский «Шинник». Напомним, что на летних каникулах из «СКА-Хабаровск» ушли 18 футболистов, среди которых два вратаря. Однако им на смену пришли новые игроки. Руководство клуба заявляло, что будет строить команду по новым принципам: ориентироваться на молодежь и футболистов, заинтересованных играть на Дальнем Востоке.

Этот месяц, судя по календарю, будет для хабаровчан жарким, им предстоит сыграть пять матчей, причем три из них дома: с ярославцами, столичным «Торпедо» и воронежским «Факелом». На выезде предстоят поединки со «Спартаком-2» и «Чайкой» из Ростова на Дону.