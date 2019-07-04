«Счастье» в Хабаровске пока не узаконено, но уже не «самострой»

ВОПРЕКИ РЕЖИМУ

Напомним, что четыре года назад «Управление инвестиционных программ» города Хабаровска затеяло масштабное строительство на пересечении улиц Знаменщикова и Серышева. Пятнадцатиэтажный, площадью в полтора гектара красавец торгово-развлекательный центр, с кинотеатром, фудкортом, подземными парковками и множеством магазинов, в который около 40 городских инвесторов вложили почти миллиард рублей, должен был стать точкой притяжения для развития бизнеса в этой части города.

Застройщики расселили несколько бараков, стоящих на пути к счастливому и очень прибыльному будущему, вырыли котлован под фундамент и приступили к работе. Сдать МФТЦ планировали уже в следующем году, но не сложилось. Внезапно сотрудники расположенного рядом, буквально в пятнадцати шагах от стен будущего торгового центра, следственного изолятора встали на дыбы, усмотрев в новостройке грубое нарушение режима охраны спецучреждения. Да и то верно: пятнадцатиэтажка, нависающая над «зоной», не лучшим образом способствует изоляции заключенных.

По мнению сотрудников федеральной службы исполнения наказаний, с крыши высотки было бы очень удобно осуществлять так называемые «забросы», поставляя контрабанду за колючую проволоку - территория СИЗО с высоты как на ладони. К тому же, в случае побега заключенных - а такое в истории изолятора, к сожалению, но случалось - никто не смог бы гарантировать безопасность людей, пришедших за покупками в МФТЦ. Да и ловить сбежавших преступников стало бы в разы сложнее. Впрочем, в «Центре инвестиционных проектов» уверяют, что все требования безопасности в части соблюдения режима ими соблюдены.

НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ

Начались суды. Юристы краевого УФСИН напирали на то, что вокруг СИЗО должна быть 50-метровая зона отчуждения, установленная еще бывшим мэром Хабаровска Павлом Филипповым, и которую новый торговый центр нарушал. Показывали даже документ, на котором стояла подпись градоначальника. Но, как оказалось, постановление хоть и было завизировано, но почему-то не опубликовано, а значит, никакой юридической силы не имело. Тогда торговый центр попытались признать незаконной постройкой.

С переменным успехом тяжба шла долгие два с половиной года. Как только одна из сторон добивалась своего, другая тут же подавала апелляцию. В 2016 году решением суда строительство «Счастья» было-таки приостановлено, как значилось в протоколе - «на неопределенный срок». Опять последовали апелляции, и в 2018 году Арбитражный суд первой инстанции постановил - требования истца (Управления федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю - прим. ред.) удовлетворить в полном объеме. То есть постройку признать самовольной и снести за счет застройщика.

Казалось бы - все. «Счастью» (по крайней мере для инвесторов) в Хабаровске пришел конец. Но суды продолжились. «Управлению инвестиционных программ», потихоньку достраивавшему торговый центр, жуть как не хотелось терять такой лакомый кусок, тем более что первоначальную смету они превысили многократно.

- Из более чем сорока инвесторов у нас на сегодняшний день остались лишь девятеро смелых, из миллиарда рублей, вложенных в строительство, нам пришлось вернуть тем, кто отказался от участия в проекте, 860 миллионов рублей, - рассказывает Константин Юрченко, генеральный директор ООО «УИП города Хабаровска». - Считайте сами, во сколько встала достройка центра и поддержание его в нормальном состоянии за эти четыре года. Мало того - снос объекта многократно может превысить стоимость его возведения, так что отступать нам было некуда.

СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ ДОСТРОИТЬ

И вот буквально на днях стало известно, что шестой апелляционный суд вынес новый вердикт по многострадальному «Счастью».

- Стоял вопрос в законности существования объекта, - делится Константин Юрченко. - Решение апелляционного суда говорит, что этот объект не является самовольной постройкой и сносу не подлежит. Это только первый шаг. Дальше мы будем проводить процедуру узаконивания объекта с учетом того, что разрешение на его строительство было выдано с нарушением. Мы должны будем представить в суд документы, подтверждающие безопасность здания, то, что оно соответствует многочисленным нормам, и так далее. У нас есть материалы экспертных заключений, материалы испытания инженерного оборудования. Мы это предъявим в суд и докажем, что объект может быть введен в эксплуатацию. Думаю, что процесс может затянуться до сентября, хотя центр практически готов, хоть завтра открывай.

В свою очередь краевой УФСИН тоже не остался в стороне и собирается подавать кассацию на решение шестого апелляционного суда. Так что окончательно запятая во фразе «Снести нельзя достроить», еще не поставлена.