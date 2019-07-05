Летать, так летать: В Хабаровском крае отремонтируют 4 аэропорта

До конца 2014 года в Хабаровском крае будут реконструированы четыре аэропорта. Три на севере края: в Охотске, Аяне и поселке Херпучи и главная воздушная гавань региона в Хабаровске. Все они попали в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Российской Федерации.

Реконструкция предполагается масштабная, отремонтируют, а кое-где отстроят заново не только задания аэровокзалов, но и инженерные системы и коммуникации, взлетно-посадочные полосы. Все для того чтобы наладить регулярное авиасообщение как внутри региона, так и с соседями.

Хабаровский аэропорт попал в комплексный план с проектом по строительству нового терминала внутренних авиалиний. Терминал займет 26 тысяч квадратных метров и будет способен обслуживать 1200 пассажиров в час, то есть около 3 миллионов человек в год. В прошлом году весь пассажиропоток проходящий через главные воздушные врата края, составил чуть больше двух миллионов человек.

- Сейчас основные строительные работы на терминале завершены, сдать его рассчитывают уже в октябре этого года, отметили в правительстве Хабаровского края.

Кстати, Хабаровский край это не единственный регион Дальнего Востока, где будут модернизированы аэропорты. Всего в магистральный план включены 40 таких объектов. Больше всего повезло Якутии там отремонтируют 16 воздушных гаваней. 7 аэропортов реконструируют на Чукотке, 6 на Камчатке,3 в Магаданской области, и по 2 аэропорта в Амурской области и Забайкальском крае.