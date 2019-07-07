2019-07-07T05:14:42+03:00
Общество

Жителям Хабаровского края не советуют бросать велосипеды без присмотра

Летом этот вид транспорта пользуется крайне высокой популярностью как у хозяев, так и у воров
Ксения ТУРТЫГИНА
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Чем ярче и необычнее выглядит ваш двухколесный друг, тем меньший интерес проявят к нему ворыЧем ярче и необычнее выглядит ваш двухколесный друг, тем меньший интерес проявят к нему ворыФото: Илья КРУШЕВСКИЙ
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Летом топ самых воруемых транспортных средств возглавляют велосипеды и, как ни странно, детские коляски. Как же защитить свое имущество от чужих недобрых рук?

Велосипеды и детские коляски чаще всего оставляют возле подъездов жилых домов и магазинов. Самый надежный способ защиты – не оставлять имущество без присмотра. Либо заносите с собой и ставьте возле охранника, если заходите, например, в магазин, либо ездите компанией и оставляйте одного человека «на карауле». Впрочем, один момент: охранник не обязан оберегать имущество покупателей. Так что остается положиться на простую человеческую поддержку.

Кстати, замки, сигнализации и другие ухищрения, как рассказали в пресс-службе УМВД по ЕАО, не гарантируют сохранности велосипеда – они лишь задержат злоумышленника. Но есть надежда, что своей возней он привлечет внимание неравнодушных граждан или к тому времени вернется законный владелец. Поэтому пренебрегать велозамком (его можно использовать и для детской коляски) не стоит.

По возможности ставьте двухколесного друга так, чтобы держать его в поле зрения. Например, вы захотели выпить чашечку кофе. Выбирайте место у окна, чтобы велосипед был хорошо виден. Обязательно пристегивайте его, сейчас как правило у большинства торговых точек есть велопарковки.

В использовании велозамка есть пара хитростей: приковывайте велосипед за колесо и раму, а если длина троса позволяет, то за оба колеса и раму. Все, что снимается, снимите, не оставляйте ничего в сумке, а в некоторых случаях лучше забрать с собой и седло. То же правило касается и детской коляски. Многие родители используют ее еще и как тележку для покупок. Полагаете, что у воров не поднимется рука обшаривать детскую коляску? Зря.

Обязательно сохраняйте документы на покупку ТС – это правило касается в принципе любой недешевой вещи. Если документы на велосипед или коляску утрачены или вы купили с рук, сфотографируйте объект с нескольких ракурсов. Отдельно сделайте фото «особых примет»: наклейка, царапина, яркие детали и прочее. У велосипедов как правило на кареточном узле рамы есть серийный номер. Сфотографируйте его обязательно. Лайфхак: чем необычнее раскраска ТС, тем с меньшей охотой его украдут – слишком приметный.

Если, несмотря на все предосторожности, вашу собственность все-таки похитили, немедленно обращайтесь в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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