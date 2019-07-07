Жителям Хабаровского края не советуют бросать велосипеды без присмотра

Летом топ самых воруемых транспортных средств возглавляют велосипеды и, как ни странно, детские коляски. Как же защитить свое имущество от чужих недобрых рук?

Велосипеды и детские коляски чаще всего оставляют возле подъездов жилых домов и магазинов. Самый надежный способ защиты – не оставлять имущество без присмотра. Либо заносите с собой и ставьте возле охранника, если заходите, например, в магазин, либо ездите компанией и оставляйте одного человека «на карауле». Впрочем, один момент: охранник не обязан оберегать имущество покупателей. Так что остается положиться на простую человеческую поддержку.

Кстати, замки, сигнализации и другие ухищрения, как рассказали в пресс-службе УМВД по ЕАО, не гарантируют сохранности велосипеда – они лишь задержат злоумышленника. Но есть надежда, что своей возней он привлечет внимание неравнодушных граждан или к тому времени вернется законный владелец. Поэтому пренебрегать велозамком (его можно использовать и для детской коляски) не стоит.

По возможности ставьте двухколесного друга так, чтобы держать его в поле зрения. Например, вы захотели выпить чашечку кофе. Выбирайте место у окна, чтобы велосипед был хорошо виден. Обязательно пристегивайте его, сейчас как правило у большинства торговых точек есть велопарковки.

В использовании велозамка есть пара хитростей: приковывайте велосипед за колесо и раму, а если длина троса позволяет, то за оба колеса и раму. Все, что снимается, снимите, не оставляйте ничего в сумке, а в некоторых случаях лучше забрать с собой и седло. То же правило касается и детской коляски. Многие родители используют ее еще и как тележку для покупок. Полагаете, что у воров не поднимется рука обшаривать детскую коляску? Зря.

Обязательно сохраняйте документы на покупку ТС – это правило касается в принципе любой недешевой вещи. Если документы на велосипед или коляску утрачены или вы купили с рук, сфотографируйте объект с нескольких ракурсов. Отдельно сделайте фото «особых примет»: наклейка, царапина, яркие детали и прочее. У велосипедов как правило на кареточном узле рамы есть серийный номер. Сфотографируйте его обязательно. Лайфхак: чем необычнее раскраска ТС, тем с меньшей охотой его украдут – слишком приметный.

Если, несмотря на все предосторожности, вашу собственность все-таки похитили, немедленно обращайтесь в полицию.