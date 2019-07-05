В Хабаровске «Союзпечать» меняет вывеску

Как выяснили специалисты, проанализировав объемы продаж периодической печатной продукции, хабаровчане все еще предпочитают читать периодику - газеты и журналы - в печатном виде, а не в электронном. В краевой столице бумажные СМИ реализуют в основном в киосках «Союзпечати» - организации, от которой осталось только название.

- Организация-правопреемник взялась за обновление своего «ларечного хозяйства». Сейчас идет инвентаризация киосков. В планах - оформление киосков в едином стиле, который вписывается в архитектурный облик города, а также благоустройство прилегающей территории. Кроме того, будут обустроены еще около 30 киосков в новых микрорайонах города, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Купить периодику горожане могут в 165 киосках, однако раньше их было больше. Да и сейчас в каждом районе Хабаровска есть как минимум три-четыре закрытых на лопату киоска.

- По моим ощущениям, количество киосков с печатной продукцией сократилось процентов на 10-15. Все торговые точки принадлежат либо «Хабпресс», это наследник «Союзпечати», и это на его киосках остались старые вывески, либо АП «Экспресс», - прокомментировал «КП»-Хабаровск» Юрий Маренников, генеральный директор ИД «Гранд Экспресс». - Я обеими руками «за» увеличение количества киосков. А если у нас появятся павильоны с периодикой, как в Москве, будет еще лучше. Во-первых, читателям комфортнее, во-вторых, торговая площадь павильона больше, чем киоска.

По словам Юрия Геннадьевича, пока что через киоски продается больше продукции, чем через супермаркеты. Но этот разрыв в последние годы сокращается. Причина проста: киосков становится все меньше, магазинов - все больше. Кстати, в том, чтобы рядом с газетой, например, «Комсомольской правдой», лежала сопутствующая продукция - обложки на документы, канцелярия и тому подобное - наш собеседник не видит ничего плохого. «Это привлечение дополнительной аудитории», - считает он.