Играйте для болельщиков, а все ваши проблемы мы решим: председатель попечительского совета встретился с игроками «СКА-Хабаровск»

Два дня остается до первой игры этого сезона, в которой армейцы на своем поле встретятся с ярославским «Шинником». В преддверии матча в штабе «красно-синих» прошла встреча футболистов и председателя попечительского совета клуба. В этом году в команде состав игроков обновился почти на 70 процентов – 18 игроков этим летом сменили клуб. Очень много новичков, которым важно понимать, к каким целям стремится клуб и какими ресурсами он располагает.

По словам Александра Шкурина, о деньгах волноваться футболистам не стоит - задержек заработной платы в клубе не было и не ожидается, все проблемы, которые могут возникнуть у новичков (к ветеранам это тоже относится), руководство будет решать оперативно. У всех еще свежа в памяти ситуация, когда из-за проблем в семье (жены не захотели приезжать в Хабаровск) клубу пришлось расстаться с игроками, на которых возлагались серьезные надежды.

- Клуб находится на финансировании Хабаровского края, кроме этого, мы очень плотно работаем со спонсорами. Вчера у меня была часовая встреча с губернатором, он пообещал нас с вами поддерживать. Помимо этого я работаю с рыбопромысловыми предприятиями, с крупными налогоплательщиками Хабаровского края, чтобы получить дополнительную поддержку для клуба, - подчеркнул Александр Шкурин, председатель попечительского совета ФК «СКА-Хабаровск».

Также Александр Шкурин подчеркнул, что в крае очень любят футбол и заинтересованы в том, чтобы игроки оставались в команде надолго.

- Ваша задача - играть на болельщика. Если вы будете хорошо играть – болельщик пойдет на футбол. Я хорошо знаю вашего тренера, он был очень умным и авторитетным игроком и сейчас вырос в главного тренера. Мы ему доверяем и на него надеемся, - отметил председатель попечительского совета.

Ну, и самое главное, это, конечно, задачи, которые должны будут выполнить игроки в этом сезоне. Губернатор уже говорил, что хочет видеть нашу команду в «Премьер-Лиге», попечители об этом тоже мечтают, но о конкретных целях предпочитают говорить немного сдержаннее, все-таки команда сильно обновилась, и пока в серьезных матчах не участвовала.

- Окончательная задача на сезон будет сформирована по итогам вашего выступления в летне-осенней части сезона – будет ли это попадание в стыки или что-то еще. А на следующий сезон будут стоять самые высокие цели, - поделился Александр Шкурин своим видением ситуации.

Посмотреть на обновленную, пополненную молодежью команду можно будет уже в это воскресенье. Игра предстоит непростая, ярославцы - серьезные соперники, которые могут быть очень неудобными. И хотя армейцы в победе уверены, но футбол есть футбол, и поддержка им не помешает.