2019-07-05T10:13:53+03:00
Общество

Летом пьем молоко по-новому: что принесет Хабаровску «Меркурий»

С первого июля этого года вступило в силу постановление Правительства РФ «О внесении изменения в правила продажи отдельных видов товаров», которое утверждает новые правила продажи молочной продукции
Евгения МОЛОТОВА
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С первого июля этого года вступило в силу постановление Правительства РФ «О внесении изменения в правила продажи отдельных видов товаров», которое утверждает новые правила продажи молочной продукцииС первого июля этого года вступило в силу постановление Правительства РФ «О внесении изменения в правила продажи отдельных видов товаров», которое утверждает новые правила продажи молочной продукцииФото: Евгения ГУСЕВА
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БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ?

Цель новшества проста и благородна – борьба с контрафактной продукцией и обеспечение достоверности информирования покупателя о товаре. Именно так обозначил инициативу премьер Дмитрий Медведев, презентуя постановление на совещании по подготовке госпрограммы комплексного развития сельских территорий еще в конце января в Москве.

По факту все еще проще. Новые правила продажи предписывают отдельно размещать на полках магазинов молочные продукты и продукты, содержащие заменители молочных жиров. Это позволит покупателям визуально отличать одни товары от других и поможет сделать более осознанный выбор.

А для того, чтобы подтвердить свою подлинность, в специальной электронной ветеринарной программе производители, владельцы торговых точек и ветеринары обязаны фиксировать всю цепочку движения продукта: от завода-изготовителя до продаж в магазине.

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, «МЕРКУРИЙ»!

- Электронная ветеринарная система «Меркурий» хорошо знакома хабаровским предпринимателям, – отметил начальник управления ветеринарии правительства Хабаровского края, главный государственный ветеринарный инспектор Николай Постоев. – Ранее в ней начали оформлять сертификаты на мясо, колбасные изделия, рыбу, мед и куриные яйца. Сейчас список дополнят сыры, творог, молоко и молочные продукты.

Особенной сложности для пользователей система не представляет. По словам Николая Борисовича, для того, чтобы аттестовать свою молочную продукцию, производителям достаточно только пройти специальное обучение.

ВЗГЛЯД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

- Наше хозяйство вполне готово работать по новым правилам, - поделился Сергей Владимирович, руководитель одного из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Хабаровского края. - У нас есть собственная лаборатория, обеспечивающая постоянный контроль качества. Введение обязательной сертификации ситуацию не затруднит. Думаю, в конечном итоге выиграют потребители.

Время подготовиться действительно было. Власти дали предпринимателям на подготовку почти полгода. Для крупных предприятий и предпринимателей среднего звена этого времени достаточно. А вот мелкие производители и фермерские хозяйства к новшествам привыкают с трудом.

- Я 16 лет держу молочное хозяйство, - рассказала Вера Васильевна, фермер из поселка Приамурский. - Дело сложное, затратное, много факторов риска. Конкурировать с крупными производителями мы можем, только поддерживая качество продукции на должном уровне. Введение новых правил - это, конечно, хорошо. На рынке молочной продукции много тех, кто выдает желаемое за действительное. Однако наши покупатели и без сертификатов молоко бы брали.

КАЧЕСТВО ПОЙДЕТ В РОСТ

С наличием контрафактной продукции и продукции ненадлежащего качества согласен и Николай Постоев.

- Введение электронной системы регистрации продукции несомненно изменит ситуацию в лучшую сторону. Я уверен, что по мере создания реестра, качество молочной продукции в Хабаровском крае вырастет, - считает главный ветврач края.

Напомним, информационная система ветеринарной сертификации «Меркурий» официально заработала 1 июля 2018 года. Она предполагает полный отказ от бумажных носителей и оформление ветеринарных документов только в электронном виде. Включение в систему «Меркурий» молочных продуктов позволит обезопасить внутренний рынок от фальсификата. Сегодня основное нарушение на этом рынке - несоответствие жирокислотного состава предъявляемым нормам, а также использование некачественного сухого молока. В полную силу новая система заработает к концу ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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