2019-07-08T06:21:54+03:00
Спорт

Вмешались другие силы: главный тренер «СКА-Хабаровск» объяснил, почему армейцы уступили «Шиннику»

Первый матч сезона завершился поражением хабаровской команды 1:2 [фото, видео]
Борис КОКУРИН
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Вмешались другие силы: главный тренер «СКА-Хабаровск» объяснил почему армейцы уступили «Шиннику»Вмешались другие силы: главный тренер «СКА-Хабаровск» объяснил почему армейцы уступили «Шиннику»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
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Кто был на матче, видел - хабаровская команда выкладывалась до конца. Боролись до финального свистка, но, к огромному сожалению как болельщиков, так и самих игроков, вытащить матч против одной из «сложнейших» команд лиги не удалось. Если кратко, то в первом тайме и гости, и хозяева смотрелись на поле достаточно уверенно. Атаковали, делали ошибки в защите - все как обычно.

Вмешались другие силы: главный тренер «СКА-Хабаровск» объяснил почему армейцы уступили «Шиннику» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Вмешались другие силы: главный тренер «СКА-Хабаровск» объяснил почему армейцы уступили «Шиннику»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Именно паника в собственной штрафной стала причиной первого гола в ворота хозяев поля. В неразберихе, царившей у ворот, точнее оказались гости. Василий Алейников отправил снаряд в створ хабаровчан - 0:1.

Вмешались другие силы: главный тренер «СКА-Хабаровск» объяснил почему армейцы уступили «Шиннику» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Вмешались другие силы: главный тренер «СКА-Хабаровск» объяснил почему армейцы уступили «Шиннику»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Уже через девятнадцать минут армейцы прорвались к воротам «Шинника». По воротам сначала пробил Илья Кузьмичев, голкипер гостей отбил мяч, но рядом оказался Артемий Малеев, успешно завершивший атаку. Счет сравнялся.

Третий гол, решивший судьбу встречи, был забит «Шинником» с пенальти. По мнению зрителей матча - весьма спорного.

Вмешались другие силы: главный тренер «СКА-Хабаровск» объяснил почему армейцы уступили «Шиннику» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Вмешались другие силы: главный тренер «СКА-Хабаровск» объяснил почему армейцы уступили «Шиннику»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Вообще, воскресная игра вызывала очень много вопросов. Судьи предпочитали не замечать откровенных фолов, ярославцы валились на газон от малейшего чиха. Впрочем, как говорят «старожилы», наблюдающие за игрой команд не первый год, такой «антифутбол» вполне в стиле ярославской дружины. Тем не менее главный тренер хабаровчан был весьма сдержан в оценке игры.

Вмешались другие силы: главный тренер «СКА-Хабаровск» объяснил почему армейцы уступили «Шиннику» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Вмешались другие силы: главный тренер «СКА-Хабаровск» объяснил почему армейцы уступили «Шиннику»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

- Команда обновилась на 80 процентов и тяжело сходу сделать боеспособный коллектив, но у меня претензий к ребятам нет. Сегодня выложились по максимуму. Что-то не получилось, что-то получилось, но, к сожалению, проиграли. Я не считаю, что мы проиграли заслужено - вмешались другие силы. Какие - называть не буду, пусть это будет на их совести, - подчеркнул Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск».

По мнению Алексея Поддубского, из воскресной игры не стоит делать трагедию. Тем более что команда до конца не сформирована.

- Нужно немного терпения. Команда новая, сыгрывается, обязательно будет усиление, и, повторюсь, трагедии никакой нет, - подчеркнул главный тренер «СКА-Хабаровск». - Болельщикам - особая благодарность. Нам было слышно, как они поддерживали нас. Но, еще раз скажу - нужно терпение.

Вмешались другие силы: главный тренер «СКА-Хабаровск» объяснил почему армейцы уступили «Шиннику» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Вмешались другие силы: главный тренер «СКА-Хабаровск» объяснил почему армейцы уступили «Шиннику»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Напомним, что в перерыве «СКА» покинули 18 игроков. У кого-то закончился контракт, и футболисты предпочли переехать на запад, у кого-то кончился срок аренды, и им пришлось вернуться в свои клубы. Со своей стороны руководство армейцев воспользовалось случаем для того, чтобы сформировать молодую, агрессивную, амбициозную команду.

Все понимают, что футболисты играют друг с другом не больше месяца, поэтому и председатель попечительского совета, рассказывая о планах на этот сезон, заявил, что «считать цыплят будут по осени», то есть с задачами определятся только на зимнем перерыве.

Следующую игру армейцы проведут 13 июля в Москве со «Спартаком-2».

Голы матча "СКА-Хабаровск" - "Шинник".ФК СКА-Хабаровск (Хабаровск) - ФК Шинник 1:2 (1:1) Голы: Алейников, 12 (0:1) Малеев, 31 (1:1) Низамутдинов, 58 с пенальти (1:2)

ИСТОЧНИК KP.RU

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