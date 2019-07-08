Палящее солнце вместо льда: хабаровский «СКА-Нефтяник» приступил к тренировкам на свежем воздухе

Лучший клуб страны, а то и мира вернулся из отпуска и потихоньку начинает втягиваться в тренировочный процесс. Пока хоккеисты разминаются на открытом воздухе, скоро приступят к полноценным тренировкам. В ближайший четверг игроки «СКА-Нефтяник» отправятся на сборы в Кисловодск, но ненадолго уже 5 августа хоккеистов ждут домой. Как заявляют в клубе, в этом году им придется больше тренироваться на льду собственной арены.

- Связано это, прежде всего, с проведением в Хабаровске международного турнира на Кубок губернатора Хабаровского края. Помимо участия в матчах предстоящего турнира, наша команда намерена провести один-два тренировочных матча с иркутской "Байкал-Энергией", которая в конце августа - начале сентября намерена провести в Хабаровске полноценный сбор. Далее в календаре «СКА-Нефтяника» на пути к чемпионату страны значится участие в розыгрыше Кубка России, и, конечно же, участие в розыгрыше Кубка мира, - прокомментировали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».

Сейчас в тренировочном процессе принимают участие 20 игроков, десять из них – молодежь. Это Сергей Скопинцев, Алексей Торгонский, Станислав Турушев, Дмитрий Аникин, Кирилл Бармин, Всеволод Норик, Никита Меньшиков, Сергей Демин, Максим Гац и Чингис Хандамаев. Тем не менее команда, как и в предыдущем сезоне, намерена ставить перед собой самые серьезные задачи. Вообще, как говорят специалисты, сезон 2019 – 2020 годов обещает быть очень интересным.

- Чего болельщики хотели, то они и получат, - подчеркнул Алан Джусоев, полузащитник «СКА-Нефтяник». - Нас ожидает, как я думаю, очень интересный чемпионат страны. Многие команды укрепили свои ряды, и борьба за чемпионский титул обещает быть очень острой. Жаль, конечно, что нашу команду покинули хорошие ребята. Нам без них будет очень непросто. Но делать далеко идущие выводы тоже пока рано. Сезон все покажет.

Впрочем, основной костяк армейцев, сумевших в прошлом сезоне завоевать все мыслимые титулы, сохранился, а молодежь, пополнившая ряды «СКА», получит возможность проявить себя и поучиться у ветеранов.

- Не исключено появление в команде и новых лиц, имеющих серьезный игровой опыт. Трансферное окно еще не закрыто, и селекционная работа продолжается, - отметили в клубе.

Также общей группе подтягивает физические кондиции основной вратарь «СКА-Нефтяника» Денис Рысев, травмированный в прошлом году в полуфинале с «Динамо». Сейчас Денис чувствует себя хорошо и готов начать новый сезон.