Светлая память: коллеги и друзья об Олеге Савине

Олег Савин был личностью известной. Многие хабаровчане знакомы с его очерками о жизни Китая и пользовались его советами бывалого туриста. Однако, это только одна грань жизни этого удивительного человека.

- Мне тяжело говорить об этом, - вспоминает хабаровский журналист и музыкант, основатель группы «Система цветных сновидений» Юрий Вязанкин. - Мы были знакомы больше двадцати лет. В середине девяностых Олег стал нашим бас-гитаристом. Это вышло практически случайно. Питерский рок-клуб пригласил на гастроли несколько хабаровских рок-групп, в том числе «Советы Андерсона», где играл Олег, и «Систему». Бюджет поездки был невелик, так что пришлось «оптимизироваться». Олег вошел в наш состав и задержался. Позже музыкальную карьеру он завершил, но мы остались друзьями.

В начале 2000-х Олег Савин был корреспондентом «Комсомольской правды».

- Он всегда писал очень интересно, - рассказывает дизайнер Виктор Мамонтов. - За все то время, что мы были коллегами, я ни разу не заметил, чтобы у Олега с кем-то были конфликты. Люди к нему тянулись. Да и вообще, воспоминания о нем остались самые теплые.

Отзывчивость как профессиональную, так и чисто человеческую отмечают все, кто знал Олега Савина.

- Он был человек очень живой, - продолжает Юрий Вязанкин. - Всегда был готов помочь. Несколько лет назад у меня сложилась по настоящему аховая ситуация - срочно нужны были шприцы для инсулина. Тогда помог Олег, достал, привез. Возможно, этим он спас мне жизнь.

- Кроме того, что Олег был коллегой, бизнесменом, начавшим свой бизнес с нуля, бывшим музыкантом, поэтом, легким и веселым человеком, есть у нас с ним одно дело, характеризуещее Олега как человека с большой буквы, - делится своими воспоминаниями Светлана Зеленова, давний друг Олега. - Это помощь Сталкеру - в далеком прошлом нашего города фигуре известной и где-то культовой. Когда с тем в Приморье случилась беда, и Сталкер потерял не только здоровье, но и все документы и средства к существованию, Олег принял огромное участие в его судьбе, и в том числе благодаря Олегу Сталкер жив и ныне. Вот только широкая душа Олега покинула нас, и с этим будет ужасно тяжело свыкнуться.

13 июля Олегу Савину исполнилось бы пятьдесят лет. Последние годы Олег много путешествовал. Особенно полюбилась ему страна Восходящего солнца, где 6 июля он скоропостижно скончался. Родственники объявили сбор средств для перевозки тела в Россию. Оказать помощь можно, перечислив деньги на карту сбербанка 2202 2008 4708 2268 или по номеру телефона 8 924 217 41 24, Евгения Георгиевна Ф.