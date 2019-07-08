Гроо, давай, до свидания: мэр уволил главного дорожника Хабаровска

Сегодня Олег Гроо, которому предъявлены серьезные обвинения в получении крупной взятки, распоряжением мэра краевого центра был смещен с поста начальника управления дорог и внешнего благоустройства.

- Олег Гроо моим распоряжением уволен из администрации города. Причиной послужило то, что накануне его по подозрению в получении взятки заключили под стражу, - отметил в своем официальном аккаунте Сергей Кравчук, мэр города Хабаровска. - Борьба с коррупцией сегодня ведется на всех уровнях власти. Я не стал дожидаться окончания расследования и суда и принял собственное решение об увольнении начальника управления дорог и внешнего благоустройства. Обвинения в его адрес очень серьезные и, возможно, обоснованные. Я лично не потерплю, чтобы администрация города Хабаровска ассоциировалась с незаконной деятельностью ее сотрудников. Мы работаем в другом направлении – на благо жителей города и его развитие.

Также Сергей Кравчук заверил, что и впредь будет радикально искоренять все проявления коррупции и злоупотребления служебным положением. Он подчеркнул, что готов принимать любые сигналы от жителей города, и все они будут тщательно проверяться.

Напомним, что Олега Гроо, теперь уже экс-начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства арестовали в прошлую пятницу. Чиновнику предъявляют серьезное обвинение в получении взятки в 4 миллиона рублей. Максимальное наказание по этой статье – 15 лет лишения свободы.

Правоохранительные органы уже не в первый раз проявляют внимание к персоне главного дорожника Хабаровска. Впервые он уволился с теплого места в администрации города в 2017 году, объяснив это личными причинами, затем, как ни в чем не бывало вернулся. В сентябре 2018 на него завели уголовное дело – обвиняли в препятствовании законной предпринимательской деятельности. Однако Олегу Гроо удалось договориться с участниками процесса, в итоге суд снял с него все обвинения с формулировкой «по примирению сторон».

Также в Хабаровске Олег Гроо известен своими цитатами: «Снег имеет свойство таить» и «Вода стекает вниз». Этим он объяснял бездействие своей структуры во время сильных ливней и снегопадов.