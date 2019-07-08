2019-07-08T11:18:59+03:00
Общество

В Хабаровске с размахом отпраздновали Сабантуй

Национальный праздник татар и башкир Сабантуй отпраздновали на набережной Хабаровска в эти выходные
Ольга ЦИКАРЕВА
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В Хабаровске с размахом отпраздновали СабантуйВ Хабаровске с размахом отпраздновали СабантуйФото: Ольга ЦИКАРЕВА
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Угоститься восточными лакомствами, увидеть борьбу за звание нового батыра и присоединиться к народным играм пришли тысячи жителей Хабаровска.

Праздник окончания полевых работ – Сабантуй - традиционно широко отмечается во многих городах России, и Хабаровск – не исключение. Седьмого июля на набережной повсюду звучала татарская музыка, гуляли мужчины в тюбетейках, танцевали женщины в национальных костюмах, а всех желающих приглашали побороться на бревнах и угоститься чак-чаком.

Угоститься восточным лакомством мог каждый Фото: Ольга ЦИКАРЕВА

Угоститься восточным лакомством мог каждыйФото: Ольга ЦИКАРЕВА

Любители бишбармака, плова, хвороста и чак-чака могли не только отведать эти блюда, но и научиться их готовить. Для этого на площадке «Восточный базар» в режиме нон-стоп татарские хозяйки проводили мастер-классы. В конце дня жюри гастрономического фестиваля «Кухня без границ» выбрали ту, кто справился с обучением лучше остальных.

Нешуточное противостояние разыгралось и за звание батыра-богатыря Фото: Ольга ЦИКАРЕВА

Нешуточное противостояние разыгралось и за звание батыра-богатыряФото: Ольга ЦИКАРЕВА

Но соревновались представители татарской и башкирской диаспор не только в умении вкусно накормить гостей. Нешуточное противостояние разыгралось и за звание батыра – богатыря, одолевшего всех соперников в поясной борьбе «куреш». Выйти на ковер решилось около 25 парней и мужчин, но ягненок – главный приз соревнований - достался Данилу Татару. Как молодой человек планирует поступить со своим трофеем, он не озвучил.

Отметим, что Сабантуй проводится в Хабаровске уже в шестнадцатый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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