В Хабаровске с размахом отпраздновали Сабантуй

Угоститься восточными лакомствами, увидеть борьбу за звание нового батыра и присоединиться к народным играм пришли тысячи жителей Хабаровска.

Праздник окончания полевых работ – Сабантуй - традиционно широко отмечается во многих городах России, и Хабаровск – не исключение. Седьмого июля на набережной повсюду звучала татарская музыка, гуляли мужчины в тюбетейках, танцевали женщины в национальных костюмах, а всех желающих приглашали побороться на бревнах и угоститься чак-чаком.

Угоститься восточным лакомством мог каждыйФото: Ольга ЦИКАРЕВА

Любители бишбармака, плова, хвороста и чак-чака могли не только отведать эти блюда, но и научиться их готовить. Для этого на площадке «Восточный базар» в режиме нон-стоп татарские хозяйки проводили мастер-классы. В конце дня жюри гастрономического фестиваля «Кухня без границ» выбрали ту, кто справился с обучением лучше остальных.

Нешуточное противостояние разыгралось и за звание батыра-богатыряФото: Ольга ЦИКАРЕВА

Но соревновались представители татарской и башкирской диаспор не только в умении вкусно накормить гостей. Нешуточное противостояние разыгралось и за звание батыра – богатыря, одолевшего всех соперников в поясной борьбе «куреш». Выйти на ковер решилось около 25 парней и мужчин, но ягненок – главный приз соревнований - достался Данилу Татару. Как молодой человек планирует поступить со своим трофеем, он не озвучил.

Отметим, что Сабантуй проводится в Хабаровске уже в шестнадцатый раз.