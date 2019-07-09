После атаки тигрицы семье в Хабаровском крае подарили Ландыша

Хабаровский край - не самое спокойное для фермерства место, утверждают охотоведы. В лесах полно хищников, тигры подходят к поселкам, а медведи так даже заходят в торговые центры. Каждая отправка скотины на свободный выпас – риск. Так и произошло в поселке Мухен района имени Лазо.

В мае этого года семья местных фермеров отправила годовалого бычка на полянку пожевать свежей травки, но примерно в километре от поселка телок стал объектом охоты для полосатой кошки и ее котенка. Хватились своей скотины хозяева только к вечеру, стали искать, но нашли только растерзанную тушу.

- По следам и другим признакам было установлено, что бычка поймали тигрица с тигренком. Съесть его они не успели – вероятно, спугнули хозяева, которые отправились искать свое животное. Радует то, что граждане сразу же сообщили о случившемся в охотнадзор, что позволило подготовить все документы для компенсации ущерба, - рассказал Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира минприроды Хабаровского края.

Вообще-то, так называемый свободный выпас, когда животное гуляет само по себе, без присмотра, - обстоятельство, из-за которого компенсацию можно и не получить, но в этом случае специалисты пошли навстречу семье и предоставили фермерам точно такого же и по возрасту, и по племенным параметрам бычка. Новые хозяева назвали его Ландышем.

- Разумеется, выпас животных в лесу без присмотра сильно повышает шансы нападения на них тигра или медведя. Мы прекрасно понимаем, что пока не у всех администраций населенных пунктов получается организовать места для пастбищ, а сами люди не имеют возможности пасти своих животных или нанимать пастуха. Поэтому, хоть тигр и не виноват, мы всё равно помогаем тем, кто понёс ущерб от его действий. Это, кстати, помогает защитить и самих тигров, хозяева знают, что получат возмещение, и не пытаются как-то отомстить хищнику, - отметил Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр».

Хотя по статистике, если животное гибнет в лесу, это по большей части с тигром никак не связанно. Главные виновники – медведи и элементарные воры. На втором месте пьяные браконьеры, промышляющие ночной охотой и путающие коров или коней с оленями. Собственно, поэтому фермерам, потерявшим животное, настоятельно рекомендуется вызывать охотнадзор.

- Отлично, что так все разрешилось, бычок Ландыш очень хороший, в самый раз, чтобы пустить на племя, у нас как раз скоро телочек «крыть» будет нужно, - радуется Татьяна Толстыко, жительница посёлка Мухен. – Обиды на тигрицу нет, все понимаем, живем-то на ее территории, так что такие ситуации случаются.

Сейчас крупнорогатый Ландыш сидит отдельно от стада – привыкает к новому дому, но скоро, обещают хозяева, его будут выпускать в общий загон – знакомиться с невестами. А вот прогулки в лес ему будут заказаны.