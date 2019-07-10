Меньше народу - больше кислороду: Хабаровское городское управление транспорта сократили вместе с начальником

РАСХОДОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ?

Второй из легендарных и, как казалось, непотопляемых топ-менеджеров хабаровской мэрии покинул свой пост и опять не по своей воле. Первым уволили знаменитого Олега Гроо, причиной послужило уголовное дело о получении чиновником взятки в четыре миллиона рублей. Мэр не захотел, чтобы на городскую администрацию падала даже тень подозрения в коррупции и, не дожидаясь окончания следствия, без сожаления расстался с руководителем управления дорог и внешнего благоустройства.

Вслед за Олегом Яковлевичем, который запомнился хабаровчанам высказываниями: «Снег имеет свойство таИть» и «Вода стекает вниз», ушел Сергей Суковатый. Здесь причина не так драматична: теперь уже бывший начальник управления транспорта лишился не свободы, а всего лишь места. Причиной стало слияние двух ведомств: управления транспорта и управления промышленной политики и связи - и сокращение ненужных теперь должностей.

- Сделано это было для того чтобы сократить расходы на управленческий аппарат и оптимизировать работу администрации города, исключить дублирующие функции, - прокомментировали в мэрии Хабаровска.

Также в резиденции градоначальника пояснили, что на созданное на основе двух управлений ведомство будут возложены не только те задачи, которые раньше выполняли реформированные структуры, но и совершенно новые. Кто станет начальником новой городской структуры, и как вообще она будет называться - пока не сообщается.

УШЛА ЭПОХА...

Напомним, что Сергей Суковатый официально возглавил городское управление транспорта первого ноября 2016 года. Три года до этого он был в этой же структуре заместителем начальника. На руководящих постах чиновник работал около тридцати лет.

- Мне нечего сказать, подробности узнавайте в пресс-службе, - откликнулся на просьбу журналиста «КП» - Хабаровск» прокомментировать свое увольнение Сергей Суковатый.

Жителям города он запомнился тем, что при нем практически перестали существовать муниципальные автотранспортные предприятия, которыми раньше так гордился Хабаровск. Ходили слухи, будто банкротство ХПАТП-1 и «Трамвайно-троллейбусного управления» спровоцированы начальником управления транспорта. Якобы у него в этом деле свой, коммерческий интерес. Однако, подчеркнем, все это лишь сплетни, официальными надзорными ведомствами не подтвержденные. А вот развал муниципальных транспортных предприятий и последовавшая затем передача маршрутов коммерсантам - свершившийся факт.

Еще одна так и не решенная проблема - введение электронных социальных проездных. Краевые власти обещали, что в Хабаровске льготники смогут ездить по таким проездным уже с первого июня. Но на дворе середина июля, а в салонах автобусов висят объявления «Социальные карты не адаптированы к действующей системе платежей, с жалобами обращайтесь в минсоцзащиты». В мэрии утверждали, что во всем виноват московский поставщик, тот, в свою очередь, заявил, что это городские власти не подготовили своевременно техзадание. Пока власть и бизнес кивают друг на друга, льготники платят за проезд.

«КП» - Хабаровск» будет следить за ситуацией, как только на руинах двух управлений появится что-то новое, мы об этом сообщим.