2019-07-10T10:03:18+03:00
Общество

Меньше народу - больше кислороду: Хабаровское городское управление транспорта сократили вместе с начальником

В Хабаровской мэрии началась оптимизация, и первым от нее пострадал Сергей Суковатый
Василий ЗАДУНАЕВ
Поделиться:
В Хабаровской мэрии началась оптимизация, и первым от нее пострадал Сергей СуковатыйВ Хабаровской мэрии началась оптимизация, и первым от нее пострадал Сергей СуковатыйФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

РАСХОДОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ?

Второй из легендарных и, как казалось, непотопляемых топ-менеджеров хабаровской мэрии покинул свой пост и опять не по своей воле. Первым уволили знаменитого Олега Гроо, причиной послужило уголовное дело о получении чиновником взятки в четыре миллиона рублей. Мэр не захотел, чтобы на городскую администрацию падала даже тень подозрения в коррупции и, не дожидаясь окончания следствия, без сожаления расстался с руководителем управления дорог и внешнего благоустройства.

Вслед за Олегом Яковлевичем, который запомнился хабаровчанам высказываниями: «Снег имеет свойство таИть» и «Вода стекает вниз», ушел Сергей Суковатый. Здесь причина не так драматична: теперь уже бывший начальник управления транспорта лишился не свободы, а всего лишь места. Причиной стало слияние двух ведомств: управления транспорта и управления промышленной политики и связи - и сокращение ненужных теперь должностей.

- Сделано это было для того чтобы сократить расходы на управленческий аппарат и оптимизировать работу администрации города, исключить дублирующие функции, - прокомментировали в мэрии Хабаровска.

Также в резиденции градоначальника пояснили, что на созданное на основе двух управлений ведомство будут возложены не только те задачи, которые раньше выполняли реформированные структуры, но и совершенно новые. Кто станет начальником новой городской структуры, и как вообще она будет называться - пока не сообщается.

УШЛА ЭПОХА...

Напомним, что Сергей Суковатый официально возглавил городское управление транспорта первого ноября 2016 года. Три года до этого он был в этой же структуре заместителем начальника. На руководящих постах чиновник работал около тридцати лет.

- Мне нечего сказать, подробности узнавайте в пресс-службе, - откликнулся на просьбу журналиста «КП» - Хабаровск» прокомментировать свое увольнение Сергей Суковатый.

Жителям города он запомнился тем, что при нем практически перестали существовать муниципальные автотранспортные предприятия, которыми раньше так гордился Хабаровск. Ходили слухи, будто банкротство ХПАТП-1 и «Трамвайно-троллейбусного управления» спровоцированы начальником управления транспорта. Якобы у него в этом деле свой, коммерческий интерес. Однако, подчеркнем, все это лишь сплетни, официальными надзорными ведомствами не подтвержденные. А вот развал муниципальных транспортных предприятий и последовавшая затем передача маршрутов коммерсантам - свершившийся факт.

Еще одна так и не решенная проблема - введение электронных социальных проездных. Краевые власти обещали, что в Хабаровске льготники смогут ездить по таким проездным уже с первого июня. Но на дворе середина июля, а в салонах автобусов висят объявления «Социальные карты не адаптированы к действующей системе платежей, с жалобами обращайтесь в минсоцзащиты». В мэрии утверждали, что во всем виноват московский поставщик, тот, в свою очередь, заявил, что это городские власти не подготовили своевременно техзадание. Пока власть и бизнес кивают друг на друга, льготники платят за проезд.

«КП» - Хабаровск» будет следить за ситуацией, как только на руинах двух управлений появится что-то новое, мы об этом сообщим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В городе надо драться и за детей бояться, поэтому мы уехали
Так объясняют свои решения молодые энтузиасты, построившие поселок Программистов в Вятской лесной глубинке. Об этом «КП» писала полтора года назад. Наши журналисты Николай и Наталья Варсеговы недавно опять побывали в поселке этом
Пенсионерка из Яренска после лечения в Москве: благодаря врачам я снова начала ходить
Пациентка из Архангельской области рассказала, что в Яренске ходят слухи, что никакого лечения в Москве нет. Но она не испугалась, поехала и проверила на своем опыте: лечение есть, больницы бесплатны, врачи очень отзывчивы
Новости 24
Бабу Соню, старушку-серийную убийцу из Хабаровска, обвиняют еще в одном жестоком убийстве
На площади, набережные, улицы, скверы и парки в Хабаровском крае выделили сотни миллионов рублей
Хабаровский край и префектура Хёго затеяли очередной экологический обмен школьниками
Комсомольчанин умудрился превратить условный срок в реальный и пропасть после суда
Под Комсомольском после аварии один пешеход погиб, второй проходит лечение
Современную казарму получили курсанты в Хабаровском крае
В Хабаровске оборудуют подступы к учебным заведениям
Хабаровские пловцы взяли на международном турнире медали всех мастей
Во дворах Хабаровского края могут появиться спецшлагбаумы
На «Заповедники онлайн» в Хабаровском крае выиграли деньги
В Хабаровском крае новый министр инвестиционного развития и предпринимательства
Пьяный отец в Хабаровском крае убил сына, не выдержав его критики в свой адрес
В Биробиджане 16 июля больше десяти домов останутся без горячей воды
Торопливый водитель в Хабаровске покалечил пассажира, не до конца севшего в автобус
На управленца-железнодорожницу в Хабаровске завели уголовное дело из-за взятки
Ученые в Хабаровском крае заглянули в гнезда аистов
Упразднение особо охраняемых территорий в Хабаровске возьмут под контроль