2019-07-11T10:06:54+03:00
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Цех сортопроката стал лучшим на спартакиаде комсомольского завода «Амурсталь»

Соревнования прошли на стадионе «Металлург»
Ульяна КОСКИНА
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Цех сортопроката стал лучшим на спартакиаде комсомольского завода «Амурсталь» ФОТО: завод «Амурсталь»Цех сортопроката стал лучшим на спартакиаде комсомольского завода «Амурсталь» ФОТО: завод «Амурсталь»
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В Комсомольске-на-Амуре состоялась традиционная спартакиада завода «Амурсталь». Более 200 сотрудников предприятия на стадионе «Металлург» приняли участие в любительских соревнованиях. Всего было восемь команд, которые боролись за первое место по 7 видам спорта. Лучшими стали работники сортопрокатного цеха. В этот же день подвели итоги творческого конкурса. Победителем стала Ирина Блинникова.

ФОТО: завод «Амурсталь»

ФОТО: завод «Амурсталь»

«Амурсталь» предоставляет рабочие места более четырем тысячам человек и вносит весомый вклад в экономику региона. Завод выпускает сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой прокат. Масштабность производства и высокий уровень технической оснащенности позволяют предприятию занимать место лидера на Дальнем Востоке.

ФОТО: завод «Амурсталь»

ФОТО: завод «Амурсталь»

ИСТОЧНИК KP.RU

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