Цех сортопроката стал лучшим на спартакиаде комсомольского завода «Амурсталь»

В Комсомольске-на-Амуре состоялась традиционная спартакиада завода «Амурсталь». Более 200 сотрудников предприятия на стадионе «Металлург» приняли участие в любительских соревнованиях. Всего было восемь команд, которые боролись за первое место по 7 видам спорта. Лучшими стали работники сортопрокатного цеха. В этот же день подвели итоги творческого конкурса. Победителем стала Ирина Блинникова.

ФОТО: завод «Амурсталь»

«Амурсталь» предоставляет рабочие места более четырем тысячам человек и вносит весомый вклад в экономику региона. Завод выпускает сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой прокат. Масштабность производства и высокий уровень технической оснащенности позволяют предприятию занимать место лидера на Дальнем Востоке.