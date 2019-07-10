Мед есть? А если найду? В окно к жителю Хабаровского края вломился медведь

Все случилось поздно вечером в поселке Иннокентьевка в Николаевском районе. Как рассказали в администрации сельского поселения, дом, в который вломился медведь, находится на отшибе, рядом с лесом. Строение рассчитано на две квартиры, одна из которых пустует, а во второй проживает 60-летний мужчина, которому на лето привезли малолетнюю внучку.

Они уже собирались ложиться спать, когда услышали за стеной странные звуки – как будто кто-то ходит. А потом в окне на кухне посыпалось стекло, и в проеме возникла огромная медвежья морда. Косолапый хищник попытался влезть в дом. Мужчина, не помня себя, схватил внучку подмышку и стал звать на помощь соседей. Четвероногий воришка, услышав шум, неохотно ретировался с места происшествия.

- Медведь был бурый, большой, как раз размером с окно, - поделилась Ирина Кузнецова, и.о. главы Иннокентьевского сельского поселения. – Наверное, голодный был, вот и решил залезть в дом к человеку. У нас бывает, что медведи ходят в поселке, но обычно это происходило ночью, и на жилье они никогда не посягали – такое в первый раз. Хорошо, что обошлось без жертв.

Представители администрации поселка уже связались с районным начальством и позвонили охотоведам, те обещали прибыть уже на следующий день, чтобы разобраться с обстоятельствами произошедшего, установить, насколько опасен может быть хищник для местных жителей, и принять соответствующие меры. Сам пенсионер с внучкой решил дома пока не ночевать и от греха подальше перебрался к сестре.