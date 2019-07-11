Защита по-македонски: впервые в истории «СКА-Хабаровск» появился игрок с Балканского полуострова

То, что «СКА-Хабаровск» необходимо усиление в защите, было видно по предыдущей игре с ярославским «Шинником». Первого мяча, забитого в наши ворота, вполне могло бы и не быть, если бы во время атаки гостей армейцы сыграли более грамотно. В руководстве команды об этих проблемах знают.

Еще накануне главный тренер хабаровчан заявлял, что трансферное окно будет действовать до конца августа, и в команде ожидается пополнение сильными игроками. Именно подтянуть защиту будет призван македонец албанского происхождения Джелилом Асани, для него более привычно амплуа полузащитника, но в «СКА-Хабаровск» он будет играть левым защитником.

- Это первый македонец в истории нашего клуба, с которым мы подписали контракт, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - Свою взрослую карьеру Асани начинал в македонском клубе «Напредок», где провел 15 матчей и забил 2 гола. Также в родном чемпионате успел поиграть за команды: «Влазрими» (30 матчей, 6 голов), «Металлург» «Скопье», «Шкендию». За рубежом Асани отметился в албанском «Бюлисе», мальтийской «Пембрук Атлета» и белорусском «Торпедо-БелАЗ». Прошлый сезон македонский защитник провел в Боснии и Герцеговине, где выступал в местной Премьер-Лиге за «Младост».

В «СКА» отмечают, что контракт с футболистом рассчитан на один год. Кстати, выбор клуба вполне удовлетворил болельщиков – в комментариях к новости о подписании контракта с новым игроком отмечают, что в случае с Джелилом защитник забивает за сезон больше, чем некоторые нападающие.

Напомним, что первую игру нового сезона хабаровская команда провела не очень удачно, проиграв со счетом 1:2 ярославскому «Шиннику». Хотя обновившаяся на 80% команда порадовала своих поклонников стремлением к победе и бойцовским духом, который футболисты продемонстрировали на поле. Также игра запомнилась странным судейством.

Следующий матч «СКА-Хабаровск» сыграет в эту субботу на выезде в Москве со «Спартаком-2». Игра начнется в час дня по столичному времени.