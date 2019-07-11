Как в Хабаровске арендовать жилье и не остаться с носом?

Лето не только время отпусков, но и жаркая пора для родителей выпускников. Позади остались волнения ЕГЭ и теперь перед молодыми людьми в полный рост стоит вопрос поступления в высшие учебные заведения. А вместе с ним и другой не менее важный. Снять квартиру в Хабаровске для своего чада на время поступления или на все время обучения, тема не менее актуальная, чем количество балов и выбор факультета.

Рынок арендной недвижимости в Хабаровске весьма велик, как и возможности для поиска подходящего объекта недвижимости. Можно воспользоваться соцсетями, интернет-площадками или газетными объявлениями или обратиться к услугам агентства недвижимости. Какие подводные камни поджидают арендаторов? Как не попасться на удочку мошенников? К чему быть готовым? Ответы на эти и другие вопросы в нашем материале.

СНЯТЬ КВАРТИРУ В ХАБАРОВСКЕ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Это один из самых популярных запросов в поисковых ресурсах на данную тему. Аренда без посредника, безусловно, имеет массу плюсов. Во-первых, это дешевле, поскольку отсутствует комиссия агента. Во-вторых, можно сразу задать все интересующие вопросы о состоянии жилплощади, кто как ни собственник сможет сказать тепло ли в квартире зимой, не имеют ли соседи привычки устраивать шумные застолья и по какому номеру можно вызвать сантехника. Однако, такой подход имеет и минусы.

- В отличие от агента у арендатора меньше возможностей для того, чтобы убедиться в юридической чистоте сделки, - рассказывает юрист Эльвира Юденич. - Мошенники могут используя поддельную доверенность или свидетельство о праве собственности сдать вам чужую квартиру.

Специалисты советуют внимательно отнестись к процессу подписания договора. Внимательно изучить документы на право собственности, скопировать паспортные данные арендодателя, оформить акт приема-передачи жилья, к которому можно приложить и фотографии.

Еще об одном нюансе предупреждают пользователи социальных сетей.

«Снимала квартиру у бабушки лет семидесяти» - делится своим опытом в сети «Вконтакте» Ольга. - «В договоре прописали, что оплата «вкруг» (то есть, коммунальные платежи оплачивает арендодатель — прим. ред.). Однако, через пару дней, как только я перевезла мебель и вещи бабуля потребовала, чтобы коммуналку оплачивала я, заявив, что в противном случае найдет другого».

- Нашел объявление на одной из информационных площадок. Хозяйка показалась очень милой женщиной, квартира понравилась, внес оплату за первый месяц, подписал договор, заселился. А через неделю заявилась ее сестра и попросила квартиру освободить. Оказалось, квартира в долевой собственности и эта самая сестра сдавать ее не хочет. Деньги удалось вернуть, но нервов потратил, караул - поддерживает ее Степан.

Обезопасить себя от подобных неприятных сюрпризов можно воспользовавшись услугами агентства недвижимости.

СНЯТЬ КВАРТИРУ В ХАБАРОВСКЕ ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВО

Выбирать агентство тоже нужно внимательно. Вот некоторые особенности на которые рекомендуют обратить внимание специалисты.

- При поисках квартиры в нашем агентстве, нет необходимости подъезжать к нам в офис. Достаточно оставить заявку по телефону, после чего наши специалисты подберут подходящий вариант, на который клиент приезжает с нашим агентом. - рассказывает Галина Немурова, специалист отдела аренды компании «Дом.Ком». – Оплата услуг агентства осуществляется только после заселения. В нашем агентстве комиссия составляет 50% от стоимости арендуемого объекта и в эту сумму входят не только услуги агента по поиску, проведению переговоров и заключению договора с арендодателем, но и сопровождение после заселения. Наши специалисты следят за юридической чистотой квартиры и соблюдением сторонами положений заключенного договора.

Но количество таких агентств недвижимости как «Дом.Ком», имеющего почти двадцатилетнюю историю в Хабаровске невелико. Гораздо больше фирм-однодневок, оказывающих так называемые информационные услуги.

- Это, мягко говоря, не слишком добросовестные люди, - отмечает Альбина Ярославцева, специалист компании «Дом.Ком». – Их деятельность заключается в предоставлении информации об несуществующих объектах недвижимости. При этом такое «агентство» не отвечает ни за достоверность предоставляемой информации, ни за результат. Оплата услуг в таких организациях осуществляется авансом. Сумма колеблется в пределах 3000 – 5000 рублей. Найти жилье, положившись на услуги информационного агентства практически нереально, также, как и вернуть оплаченные деньги.

КАК ОТЛИЧИТЬ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО?

- Подозрение в первую очередь должны вызвать объявления квартир с евроремонтами с явно заниженной стоимостью аренды, - предостерегает Галина Немурова. – Также следует обратить внимание на фотографии квартиры – в некоторых случаях их просто копируют с сайтов, меняя номера телефонов. В таких случаях фотографии будут повторяться.

Но самое главное, на что советуют обратить внимание эксперты – приглашение в офис для заключения договора и настойчивые просьбы внесения предоплаты. Методы могут быть разными. Необходимость перемещения квартиры в бронь, внутренние правила организации и даже сомнение в честности и серьезности намерений нанимателя – аргументация зависит от воображения и наглости мошенника. Нужно ли говорить, что после передачи денег вы получите в лучшем случае номер телефона собственника, слыхом не слыхивавшего ни о каком агентстве, а в худшем несколько несуществующих телефонных номеров. При этом, с формальной точки зрения все обязательства по договору информационных услуг агентством будут исполнены.

КСТАТИ

Стоимость аренды квартиры складывается из нескольких факторов. Роль играют местоположение (квартиры в центре или рядом с ВУЗами значительно дороже), метраж и количество комнат, состояние (качество ремонта, наличие необходимой мебели и бытовой техники, некоторые индивидуальные особенности вроде балкона или кладовки), наличие страхового депозита и предоплаты, оплата коммунальных услуг, инфраструктура и т.д. Не последнюю роль играют и амбиции собственника. Так стоимость однокомнатной квартиры в районе ТОГУ колеблется от 15000 до 32000 рублей. Такая же квартира в районе ДВГУПС обойдется от 18000 до 35000 рублей. Самое дорогое предложение в этом районе - 41 000 рублей ежемесячно.