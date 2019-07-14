2019-07-14T07:07:55+03:00
Спорт

Ничья в нашу пользу: «СКА-Хабаровск» выстояли под напором «Спартака-2» и судей

Второй тур сезона выдался для армейцев очень драматичным [фото]
Борис КОКУРИН
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Ничья в нашу пользу: «СКА-Хабаровск» выстояли под напором «Спартака-2» и судей. Фото: пресс-служба ФК «Спартак-2».Ничья в нашу пользу: «СКА-Хабаровск» выстояли под напором «Спартака-2» и судей. Фото: пресс-служба ФК «Спартак-2».
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Бойцовский характер новой (напомним, что в межсезонье «СКА» покинули 80% игроков) команды – это, пожалуй, главное, что увидели болельщики «СКА-Хабаровск» на поле в Москве. Армейцы сражались до последнего и оставшись в меньшинстве и, казалось, даже могут выиграть этот нелегкий матч со вторым составом «Спартака».

Ничья в нашу пользу: «СКА-Хабаровск» выстояли под напором «Спартака-2» и судей. Фото: пресс-служба ФК «Спартак-2».

Ничья в нашу пользу: «СКА-Хабаровск» выстояли под напором «Спартака-2» и судей. Фото: пресс-служба ФК «Спартак-2».

Первыми счет в игре открыли москвичи. На 12 минуте матча Максим Данилин пробивает в угол ворот хабаровчан – 1:0. Стоит отметить, что для 17-летнего футболиста это был первый выход на поле в команде «Спартак-2» и первый гол за дубль красно-белых.

«СКА» немедленно отвечает. Спустя буквально несколько десятков секунд отличился наш полузащитник Ираклий Квеквескири – 1:1.

Три минуты спустя играющий за армейцев Шляков получает вторую желтую карточку и вынужден удалиться с поля. Команда остается в меньшинстве. На 31 минуте нападающий «Спартака» Александр Руденко опять выводит красно-белых вперед – 2:1.

Ничья в нашу пользу: «СКА-Хабаровск» выстояли под напором «Спартака-2» и судей. Фото: пресс-служба ФК «Спартак-2».

Ничья в нашу пользу: «СКА-Хабаровск» выстояли под напором «Спартака-2» и судей. Фото: пресс-служба ФК «Спартак-2».

Даже соперники отмечают, что после перерыва, в меньшинстве, армейцы доминировали на поле и вот на 62 минуте нападающий «СКА» Владислав Брагин сравнивает счет - 2:2 и четыре минуты спустя покидает поле боя. Опять красная карточка за вторую желтую.

Стоит отметить, что в эту игру армейцы из Хабаровска поставили рекорд по количеству предупреждений, полученных от судьи Юнуса Кошко. «Горчичники» выдали: Бакаеву, Шлякову, Квеквескири, Труфанову, Кузьмичеву, Камилову, Брагину и даже нашему вратарю Соромытько.

Ничья в нашу пользу: «СКА-Хабаровск» выстояли под напором «Спартака-2» и судей. Фото: пресс-служба ФК «Спартак-2».

Ничья в нашу пользу: «СКА-Хабаровск» выстояли под напором «Спартака-2» и судей. Фото: пресс-служба ФК «Спартак-2».

Итак, за двадцать четыре минуты до конца матча «СКА-Хабаровск» лишается второго игрока, но продолжает упорно атаковать и контратаковать ворота «Спартака-2». В жесткой борьбе, к огромному разочарованию спартаковских болельщиков, хабаровчанам ничейный счет удалось удержать.

- Я ребятам благодарен. Огромное спасибо, что они выдержали такой напряжённый матч, забили в меньшинстве и удержали счёт. Огромная им благодарность, - отметил на послематчевой пресс-конференции Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск».

Со своей стороны наставник «Спартака-2» отметил боевой характер обновленной хабаровской команды.

Ничья в нашу пользу: «СКА-Хабаровск» выстояли под напором «Спартака-2» и судей. Фото: пресс-служба ФК «Спартак-2».

Ничья в нашу пользу: «СКА-Хабаровск» выстояли под напором «Спартака-2» и судей. Фото: пресс-служба ФК «Спартак-2».

- Нужно отдать должное сопернику. Это хорошая команда, физически крепкая, она еще будет сыгрываться. В первые 15 минут второго тайма хабаровчанам удалось продавить нас, их нагнетание вылилось в штрафной, с которого они сравняли счет, - подчеркнул Виктор Булатов, главный тренер «Спартака-2».

В итоге заработав одно очко «СКА-Хабаровск» занял

Ничья в нашу пользу: «СКА-Хабаровск» выстояли под напором «Спартака-2» и судей. Фото: пресс-служба ФК «Спартак-2».

Ничья в нашу пользу: «СКА-Хабаровск» выстояли под напором «Спартака-2» и судей. Фото: пресс-служба ФК «Спартак-2».

12 строчку турнирной таблицы. Следующая игра состоится в Хабаровске 20 июля, на своем поле армейцы будут принимать московский «Торпедо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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