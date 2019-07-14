По скайпу: хабаровские водители такси и автобусов пройдут медосмотр по новым правилам

В 8 утра на радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» подвели итоги минувшей недели. На повестке была отмена транспортного налога в крае для инвалидов первой и второй группы, а также самовольное подключение к сетям, которое приводит к серьезным штрафам.

А в следующем часе продолжили тему транспорта. К нам заглянул председатель Дальневосточной ассоциации такси Александр Садков. Поговорили про новый метод прохождения медосмотра для водителей хабаровских такси и автобусов, который собираются проводить по скайпу. Обсудили, как это отразится на качестве обследования и не вызовет ли нововведение непонимание у общественности. Также не обошли стороной вопросы безопасности на дорогах и влияния репутации нелегальных таксистов на аккредитованный таксопарк.

По скайпу: хабаровские водители такси и автобусов пройдут медосмотр по новым правиламФото: Ульяна КОСКИНА