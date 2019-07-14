«Все уже есть, нужно только довести до ума»: известный скульптор о Хабаровске с оглядкой на европейские города

В последнее десятилетие в Хабаровске активно разворачивается жилищное строительство. В городе реализуют государственные жилищные программы, обновляют фонд социального жилья, ведут работу по расселению аварийного жилья. Чтобы все эти задачи выполнить, нужно осваивать сотни тысяч свободных квадратных метров, возводить новые многоэтажки. Одни горожане согласны, что это нужно делать, другие же утверждают, что новостройки только портят «лицо» краевой столицы. Своими размышлениями по этому поводу с корреспондентом «Комсомолки» поделился Вадим Полин, хабаровский художник и скульптор.

Вадим - победитель и лауреат многочисленных российских и международных конкурсов скульптур. Дерево, лед, песок, металл – любые материалы подвластны руке мастера. Обширная география выступлений – от Аляски до Китая – это не только череда творческих достижений, но и бесценный опыт знакомства с организацией жизненного пространства.

Вадим Полин представлял свои работы во многих странах и городах ФОТО: семейный архив Вадима Полина

- В последние годы идет активное архитектурное преображение Хабаровска. Как на твой взгляд сочетаются современные высотки, советские коробки и уголки старого Хабаровска?

- По-моему они не сочетаются. Да и не могут сочетаться в том виде, в котором есть сейчас. В большинстве стран, по крайней мере там, где я был, город традиционно разделяется на старую и новую часть, - размышляет Вадим. - При этом господствуют два подхода – зонирование, так строят в Германии, например. И внедрение – когда новодел вписывают в уже существующий облик. Здесь очень показательна Португалия. Новые дома, особенно в частном секторе, возводятся из родственных материалов, имеют похожие архитектурные решения, так что неподготовленному человеку сложно заметить разницу между исторической частью города и его современными кварталами.- Настолько высоко уважение к памяти предков?

- В первую очередь здравый смысл. В каждой стране свои климатические условия. В той же Португалии очень жарко, поэтому предпочтение отдается материалам, способным долго сохранять прохладу. В Норвегии наоборот, одним из важнейших факторов будет сохранение тепла. Такое сочетание практичности и историчности. Ну и конечно особенности менталитета.

- Городская среда это проявление культуры общества?

- Разумеется. Мы подстраиваем окружающее пространство под себя. В некомфортном месте падает качество самой жизни. Люди испытывают стресс, находясь в ситуации дискомфорта. Агрессия, культ потребления, эгоцентризм, все это защитные реакции на источник раздражения, которым и выступает неправильно сформированное городское пространство.

- То есть раз у нас такая бестолковая среда, значит и мы такие бестолковые?

- Здесь трудно определить, где причина, а где следствие. В каждой стране есть какие-то свои специфические проблемы. И есть то, что общее для всех. Граждане каждой страны любят порассуждать на тему коррумпированности чиновников, разгула бандитизма, криминализации бизнеса и китайской экспансии. Но, каких-то активных действий среднестатистический европеец, как и американец, и русский предпринимать не будет. Побухтят и разойдутся. Однако, никому в голову не придет вывести мусор в близлежащий лес или помыть машину в речке. В том числе потому, что этот лес или речка или дерево – это чья-то собственность. Не абстрактного народа, а конкретного гражданина, который платит налоги, собирает урожай, поддерживает чистоту и прочее.

Современные высотки, советские коробки и уголки старого Хабаровска совсем не сочетаютсяФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

- Финансовая основа нравственной чистоты?

- Проявление здравого смысла. Европейские страны – это большой туристический объект. Реставрационные работы, поддержание единого архитектурного облика города, это не только сохранение истории, но и инвестиции в экономику. И плюс огромный процент частной собственности и элементарная бережливость. Ни один здравомыслящий чех или финн не станет выбрасывать хороший стол просто потому, что он не модный. Или телевизор. Или шкаф. Старые вещи органично сочетаются с новыми, и это в порядке вещей. А ведь большое начинается с малого.

- Скажи, если бы ты решал задачу по хабаровской эргономике, как бы ты поступил?

- Так все уже есть. Нужно только довести до ума. В первую очередь, 30% земли я бы оставил под рекреационные зоны – скверы, парки, бульвары, детские площадки, спортивные сооружения. Сейчас это реализовано преимущественно в центре города. Потом определил бы некоторое пространство под формирование транспортной сети. В Хабаровске очень остро стоит проблема парковок. Старые улицы просто не предназначены для интенсивного автомобильного потока. И передовой опыт европейцев здесь бесполезен.

- Почему?

- В Чехии и Португалии улицы в исторических центрах пешеходные, или с односторонним движением. В Хабаровске исторический центр одновременно является и деловым – пешком не набегаешься. В Германии некоторую часть населения просто пересадили на велосипеды. В наших климатических условиях это невозможно. Да и, временами, просто опасно.

- И здесь мы снова возвращаемся к культуре?

- Культура вождения, важный показатель культуры любого народа. В Китае правила дорожного движения – абстрактное понятие, но количество ДТП невелико именно потому, что высока культура вождения. При этом велосипедист – полноценный участник дорожного движения. Я пробовал перемещаться по Хабаровску на велосипеде – впечатление крайне неприятное. Да и сами дороги оставляют желать лучшего.

У Хабаровска большое будущееФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

- Вторая из великих проблем России?

- Сами дороги не проблема. Проблема в том, что во всем мире дороги строят, чтобы по ним ездить, а у нас, чтобы их чинить. Да, у нас сложные климатические условия, так и на Скандинавском полуострове сложные. А дороги ровные и асфальт в полном порядке. Почему? Потому что их один раз построили нормально и везде. Не секрет, что асфальтовое покрытие разрушается от соприкосновений с грязью. У нас это запросто, а в той же Финляндии – крайне затруднительно, потому что, дороги построены везде и машину испачкать просто негде.

- И все так безнадежно?

- Почему же? У Хабаровска большое будущее. Грамотное приложение сил способно творить чудеса, особенно если на это выделяются средства. Много лет муниципалитетом, а потом и краевой администрацией выделялись деньги на проведение конкурсов скульптуры. Как результат наш город стал красивей, а наши мастера приобрели практический опыт и стали известны во всем мире. Мы привезли в Европу реализм. И сейчас, буквально за десять лет, в Европе сформировался целый пласт художников-реалистов. И их поддерживают. И на государственном уровне и на уровне частного капитала. У нас же спрос на искусство наоборот переживает спад.

- Есть надежда на возрождение?

- Надежда всегда есть.