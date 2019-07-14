Решительные бои 1919 года против белогвардейцев повторили современники под Хабаровском

В поселок Сита под Хабаровском второй день подряд проходит грандиозная реконструкция боев гражданской войны. Участники этого события не зря выбрали это место. Ровно 100 лет назад, в 1919 году, близ этого населенного пункта сформировалось мощное партизанское ополчение. Красноармейцы нападали на обозы и железнодорожные составы, а белогвардейцы всячески пытались их утихомирить и поэтому присылали в этот район свои отряды. Участники реконструкции смогли воспроизвести один из таких боев.

Ровно 100 лет назад, в 1919 году, близ этого населенного пункта сформировалось мощное партизанское ополчениеФото: Вячеслав РЕУТОВ

- Восстановление боевых действий проводят в рамках проекта «Гроза над Ситой», который объединил энтузиасты из клубов «Уссурийский фронт», «Амурский рубеж» и «Приморский бастион» из Приморского края. К слову, деньги на это мероприятие организаторы получили за счет гранта в 900 тысяч рублей. Такое событие пока не имеет аналогов на Дальнем Востоке. Ближайший город, где проводят подобные реконструкции – это Новосибирск, - прокомментировал Иван Крюков, директор Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова.

Такое событие пока не имеет аналогов на Дальнем ВостокеФото: Вячеслав РЕУТОВ

Посмотреть своими глазами на исторические бои в исполнении современников пожелал и глава региона Сергей Фургал. Он осмотрел все мини-площадки реконструкции, где зрителей знакомят с историческим укладом жизни прошлого века, показывают оружие, быт партизан и белогвардейцев в военно-полевых условиях. Также губернатор края пообщался как с участниками, так и гостями праздника.

- Такие фестивали помогают сохранить память о далеких событиях, сыгравших важную роль в становлении и нашего края, и страны в целом. Для запада России, к примеру, Москвы такие постановки уже привычное дело, а на Дальнем Востоке это пока новое направление, - сказал Сергей Фургал.

Посмотреть своими глазами на исторические бои в исполнении современников пожелал и глава региона Сергей ФургалФото: Вячеслав РЕУТОВ

Глава региона также уточнил, что фестиваль в крае обязательно постараются сделать ежегодным. Отметим, что сегодня, 14 июля, исторические бои под Хабаровском еще продолжаются. Белогвардейцам предстоит штурмовать лагерь Хорского партизанского отряда. Однако красноармейцы не собираются сдаваться. Как 100 лет назад это будет одна из смертельных схваток.

Восстановление боевых действий проводят в рамках проекта «Гроза над Ситой»Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Отметим, что желающие во время реконструкции могут взять уроки штыкового боя, научиться метать гранаты и правильно скатывать шинель. Развлекательная программа продлится до позднего вечера и закончится выступлением творческих коллективов и посиделками у костра.