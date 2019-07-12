И вновь новички: «СКА-Хабаровск» продолжает усиливать защиту

Что касается Андрея Мищенко, то в прошлом сезоне он выступал за «Черноморец» из Одессы. Украинскому защитнику в апреле исполнилось 28 лет. Рост игрока 193 сантиметра, вес 88 килограммов.

Также в послужном списке Андрея игра за украинские клубы: «Горняк-Спорт» (Полтавская область), «Сталь» (Алчевск), «Севастополь» и «Олимпик» (Донецк). Два года он провел в Израиле, где играл за «Маккаби» и «Хапоэль». На днях с игроком был подписан контракт на один год, выступать он будет под номером 22.

Ну, и радостная новость для всех хабаровских болельщиков - в команду возвращается полузащитник Адлан Кацаев, который до этого два сезона играл в «Анжи» из Махачкалы.

- Минувшей ночью в заявку ФК «СКА-Хабаровск» был включен знакомый болельщикам армейцев полузащитник Адлан Кацаев, - сообщили в пресс-службе армейцев. - Он уже выступал за нашу команду в сезонах 2015-2016 и 2016-2017 годов. За это время в красно-синей форме Адлан провел 34 матча, в которых забил 7 мячей.

Выступать Адлан будет под номером 7, кстати, увидеть его можно будет уже на ближайшей игре в Москве, где армейцы проведут матч со «Спартаком-2». Это уже вторая игра нового сезона, напомним, что в первом матче красно-синие в упорной битве уступили ярославскому «Шиннику» 1:2.

На поле было видно, что команда не успела еще сыграться, и линия обороны явно нуждается в усилении, чем руководство клуба, судя по последним анонсам, активно занимается. Также много вопросов у болельщиков вызвало судейство.

Что касается нового соперника, то с ним футболисты «СКА-Хабаровск» встречались шесть раз. Три встречи проиграли, еще три выиграли.

Этим летом игроки дублирующего состава «Спартака» провели три контрольных матча. Одержали победы над московским «Араратом» (2:0), «Чертаново» (3:0) и «Долгопрудным» (3:0).

Матч со «СКА-Хабаровск» начнется в 13 часов по московскому времени.