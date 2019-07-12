2019-07-12T09:59:28+03:00
Общество

Новые надежды, или сто пятьдесят тонн дорожного покрытия в «Обход Хабаровска»

О нюансах строительства объездной дороги федерального значения
Евгения МОЛОТОВА
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Новые надежды, или сто пятьдесят тонн дорожного покрытия в «Обход Хабаровска»Новые надежды, или сто пятьдесят тонн дорожного покрытия в «Обход Хабаровска»Фото: Правительство Хабаровского края
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Генподрядчик ввел в эксплуатацию второй асфальтобетонный завод. Это поможет дорожникам в бесперебойном режиме обеспечивать себя необходимым материалом. Два чуда немецкой промышленности способны вырабатывать 240 тонн асфальтобетонной смеси в час. Ожидается, что трехслойное покрытие более 12 сантиметров толщиной не только обеспечит комфорт водителям, но и будет устойчиво к коррозии и внешним повреждениям. Только в процессе укладки покрытия сейчас задействовано более 50 единиц спецтехники. Всего на строительстве задействовано более 250 единиц техники.

Кроме укладки верхнего слоя основания, специалисты строят 21 из 24 мостов и путепроводов, 4 из 5 развязок и пункты взимания платы. Работы ведутся на протяжении всей будущей трассы. Готовность трассы на сегодняшний момент - 38%.

- Мы столкнулись с тем, что некоторые технологические решения, требуемые для постройки современной трассы, на Дальнем Востоке просто отсутствуют, - рассказал заместитель начальника территориального управления Региональной концессионной компании Дмитрий Гришаев. - Поэтому мы завозим новое оборудование, обучаем местных строителей работе с ним, фактически, создаем новую высокотехнологичную производственную базу.

Напомним, что общая протяженность «Обхода Хабаровска» составит 28 километров, с учетом развязок и подъездных путей - почти 50 километров. Концессионное соглашение по строительству «Обхода Хабаровска» заключено на 15 лет, из которых три отведены непосредственно на строительство. Как отмечают в пресс-службе губернатора Хабаровского края, «Обход Хабаровска» - это первый транспортный проект в ДФО, реализуемый с помощью механизма государственно-частного партнерства. На 75% проект финансируется из федерального и регионального бюджета (18,7 и 11,5 миллиарда рублей), 25% - средства концессионера, компании «ВИС» (10,5 миллиарда рублей). Финансирование строительства ведется при поддержке «Газпромбанка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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