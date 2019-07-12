Уходя – уходи: мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов вновь собрался в отставку

Подробнее о своем решений уйти с поста мэра Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов говорить отказывается. Единственное, что говорит: мол, раньше я давал обещание покинуть пост, теперь пришла пора его исполнить. Почему сейчас, спустя год, почему раньше этого сделать было нельзя? А все просто - дело в юридической коллизии.

ПОРА, БРАТ, ПОРА

Прямо скажем, Андрея Климова в Комсомольске-на-Амуре не любят. Кто-то считает его выдвиженцем бывшего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, который тоже особой популярностью в городе Юности не пользовался, кто-то припоминает, что именно при Климове Комсомольск практически лишился трамвая и одного из основных хлебозаводов, кто-то считает его весьма слабым управленцем, не способным даже снег зимой убрать. Сам Андрей Викторович отнюдь не дурак, и настроения большей части электората чувствует.

Особенно его позиции пошатнулись в сентябре 2018 года, когда прошлый губернатор Шпорт не набрал необходимого количества голосов и был вынужден пойти на второй тур. Пытаясь спасти положение, он заставил Климова подать в отставку. Такой широкий жест – не нравится вам мэр? Уберем! А я хороший, голосуйте за меня. Не вышло. Выборы он проиграл. Мэру, написавшему заявление и во всеуслышание заявившему: «Я ухожу», ничего не оставалось, как отнести его в городскую думу на утверждение. Что он и сделал 25 сентября 2018 года.

- Я писал это заявление сам, осознанно, не в горячечном бреду, и я не мальчик, чтобы менять свое решение, - рассказал тогда в эксклюзивном интервью «КП»-Хабаровск» Андрей Климов. - Мои планы на будущее - в ближайшие два месяца работаю главой, буду выполнять поставленные задачи на благо нашего города. О дальнейшей работе пока не думал.

ЗАКОН НЕ ДЫШЛО

Уже 12 декабря 2018 Андрей Климов должен был покинуть свой пост, но в дело вмешалась прокуратура. Дело в том, что согласно городскому уставу в случае скоропостижного ухода градоначальника, вплоть до новых выборов, место главы города должен был занять один из депутатов городской думы, а администрацию города возглавить один из замов Климова (да, это две разные должности, которые в одном лице совмещал мэр Климов).

Тогда временно исполняющего обязанности главы уже назначили - им стал депутат гордумы Дмитрий Глушков. Именно это очень не понравилось прокурорам. По мнению надзорного органа, полномочия главы города не могут перейти к депутату - только к должностному лицу местного органа самоуправления. Ну не может человек с одной стороны контролировать распределение бюджета, а с другой сам же этими деньгами распоряжаться.

Прокуратура направила протест в комсомольский парламент, тот его проигнорировал, и тогда глава краевого надзорного органа обратился в суд с требованием признать эту статью не действующей. Суд сравнил комсомольский устав с федеральным законом и постановил – злосчастную статью изменить.

Тогда-то Андрею Климову и пришлось нарушить данное слово и забрать заявление назад. Уйди он - и в городе воцарилось бы настоящее безвластие. Некому было бы даже подписать распоряжение о выдаче зарплат бюджетникам.

Даже новый губернатор Сергей Фургал, ознакомившись с положением дел во втором по величине городе Хабаровского края, согласился, что Климова надо пока оставить – лучше уж такая неугодная людям власть, чем полная анархия.

ПРОЩАЙТЕ, ПОПЫТКА ВТОРАЯ

Изменение устава муниципального образования - дело не быстрое, и только в этом году городским депутатам спорную статью удалось согласовать со всеми заинтересованными сторонами.

- Только весной этого года дума окончательно приняла поправки в устав города, в которых было четко указано, что в случае досрочного прекращения полномочий главы города, его место автоматически занимает первый заместитель главы администрации Комсомольска-на-Амуре, - рассказывает Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы города. – Поправки были направлены, как и положено по закону, на регистрацию в Минюст. И только на днях получили подтверждение, что они зарегистрированы. Таким образом, эта правовая коллизия была снята, и глава города решил выполнить взятые на себя обязательства и уйти.

11 июля Андрей Климов вновь написал заявление об увольнении и отнес его в думу. Ближайшее заседание пройдет 17 июля, этот день должен стать крайним для него как главы Комсомольска-на-Амуре. Исполнять обязанности главы города, пока люди не выберут нового, будет первый зам Евгений Коршиков.

Выборы нового мэра состоятся 8 сентября, и на вакантное место уже претендуют 23 человека. Шестеро от политических партий, остальные самовыдвиженцы. Официальными кандидатами их пока назвать нельзя, процедура регистрации пока не прошла. Для того, чтобы получить возможность предложить свои услуги горожанам в качестве нового главы, самовыдвиженцам придётся собрать 914 подписей.