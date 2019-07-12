Нечеловеческая любовь: хабаровчанка убила сожителя, зарезавшего ее собаку

На днях в Центральном районном суде Хабаровска был зачитан приговор 51-летней хабаровчанке, обвиняемой в убийстве. Женщину признали виновной в смерти сожителя, и отправили в колонию общего режима на шесть лет. Мотив преступления не ревность или семейная ссора на почве на финансах – мотив любовь к животным.

На одной из дач садоводческого товарищества «Дубки», что на острове Кабельный летом 2018 года отдыхала компания. Хозяйка дачи, назовем ее М., 1968 года рождения, ее муж, с которым она давно уже не жила вместе, ее новый сожитель, 1982 года рождения, и просто друг этой большой семьи. Все четверо пили разведенный спирт и закусывали тем, что успело вырасти на грядках. По двору бегали две собаки – доберман и «двор-тертьер», размерами не уступающий доберману.

Небольшое отступление. Добермана хозяйка очень любила, жили они у нее на даче постоянно. Зимой, когда останавливалась навигация, регулярно навещала питомцев, приносила им вкусненькое. Эта нежная привязанность стала одновременно и мотивом для совершения преступления, и смягчающим вину обстоятельством.

Компания продолжала застолье, когда со двора раздался громкий лай – собаки что-то не поделили. Сожитель хозяйки дачи выскочил во двор. В тот момент его собутыльники не обратили внимание, что у молодого мужчины с собой нож.

М. обратила внимание, что закуску гости подъели и решила нарезать еще хлеба, колбасы и прочего. И тут в дом зашел любовник хозяйки. С ножа, который он держал в руке, стекали капли чего-то красного. «Что это? Кровь?», - дернулись собутыльники. Мужчина со злостью бросил, мол, порезал я собак, достали своим лаем.

- Осужденная и ее гости выбежали во двор и увидели раненого добермана, вторая собака к тому моменту убежала, ее так и не видели больше. Увидев своего питомца, о котором она так заботилась, в крови, женщина впала в ярость, - рассказала помощник прокурора Центрального района Хабаровска Ирина Гребенюк. – Она осыпала сожителя грубой нецензурной бранью, кричала все громче и громче. В руках у нее оказался нож, которым она нарезала колбасу. Молодой мужчина схватил ее за волосы, пытаясь держать на расстоянии от себя. Муж осужденной попытался урезонить обоих, сказал сожителю «Ты и так уже дел натворил, успокойся».

В этот момент женщина, со словами «Пусть тебе будет также плохо, как моим собакам!», ударила любовника ножом в живот. Мужчина сложился пополам и пустым мешком осел на землю.

- Муж осужденной и третий мужчина занесли добермана в дом, женщина пыталась оказать помощь собаке. Потерпевшему она сама вызвала «скорую». Но это остров, куда нет прямых дорог. Медики в таких случаях обычно просят помощи у МЧС, те выделяют катер, - объяснила Ирина Гребенюк. – Врачи приехали спустя два часа. К тому времени и собака, и человек уже были мертвы.

Вынося приговор, суд учел несколько обстоятельств. Так, подсудимая ранее не входила в конфликт с законом, более того, сама была юристом. Погибший же был судим за преступление против личности (вероятно, убийство, но эта информация не уточняется).

- Погибший совершил противоправное действие, напав на собак, к которым женщина испытывала сильную привязанность. Это тоже послужило смягчающим вину обстоятельством. В итоге женщина была осуждена не за убийство, а за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, - резюмировала И. Гребенюк.

Хабаровчанке назначили наказание шесть лет колонии общего режима.