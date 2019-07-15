2019-07-15T12:35:57+03:00
Общество

Мониторинг экспертов ОНФ довел чиновников до прокуратуры

Чиновники в Хабаровском крае вместо обсуждения нарушений в благоустройстве территорий написали кляузу на общественников
Евгения МОЛОТОВА
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Мониторинг экспертов ОНФ довел чиновников до прокуратурыМониторинг экспертов ОНФ довел чиновников до прокуратурыФото: Борис КОКУРИН
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В июне 2019 года общественники из Общероссийского народного фронта посетили в рамках рабочей поездки село Ракитное. Поводом для визита послужили многочисленные жалобы местных жителей. Эксперты, в составе члена Центрального штаба ОНФ, координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды Светланы Калининой, председателя Общественной палаты Хабаровского края Андрея Белоглазова и руководителя исполкома регионального отделения ОНФ Юрия Рошки, пришли в администрацию поселения во время, обозначенное «часами приема» жителей главой муниципалитета. Однако на рабочем месте первого лица администрации не оказалось. С заместителями главы поселения конструктивного диалога не вышло.

ОТ ЖАЛОБ К ДЕЛУ

- Практически всегда, когда проходит мониторинг благоустройства общественных территорий, к нам подходят заинтересованные местные жители, делятся своим видением ситуации, пожеланиями, жалуются. Так и должно быть, ведь Народный фронт – общественное движение. Тем более по нацпроекту президент поручил обязательно получать обратную связь от жителей, ради которых благоустройство и осуществляется, – рассказала Светлана Калинина, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды. - На всех проинспектированных нами объектах люди жаловались на отсутствие диалога с местной властью, невозможность попасть к чиновникам на прием. Мы смогли убедиться в этом лично, и теперь сомневаемся, что сотрудники ракитненской администрации понимают, что подотчетны перед общественностью. Проще говоря, можно представить, как они общаются с местными жителями, если на все наши призывы к обсуждению проблемы безопасности общественных территорий, они отвечали: «Это провокация» и уходили от диалога.

В ходе мониторинга в районе выявили опасное состояние дворовых территорий и детских площадок (разбитый асфальт, открытые канализационные колодцы, сломанные металлические качели и другие конструкции). Местной властью не приняты меры по соблюдению безопасности и ограничению доступа детей на брошенный объект (сгоревший полгода назад магазин), расположенный рядом со зданием администрации поселения. Школа и детский сад не обеспечены качественной питьевой водой, а ремонт в них производится силами родителей.

ИТОГИ

По итогам мониторинга общественных территорий и детских образовательных учреждений поселения активисты регионального штаба направили письма в адрес прокурора Хабаровского края, уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае, а представителей Ракитненской администрации пригласили в регион на совещание по итогам своего визита, которое чиновники проигнорировали.

Вместо конструктивного диалога администрация Ракитненского сельского поселения подала на инспекторов жалобу в прокуратуру. Информация об этом пришла в Хабаровское региональное отделение ОНФ в конце прошлой недели.

К моменту публикации комментариев от администрации Ракитнинского поселения получить не удалось. Редакция "КП" будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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