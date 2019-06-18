Хочу в РДШ: как хабаровские школьники могут присоединиться к движению

Российское движение школьников завоевывает все большую популярность у детей. А все потому что опытные педагоги помогают раскрыть таланты детей. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - Андрей Ганин, руководитель общественной организации «Молодежный ресурсный центр». С 8 утра узнали, как попасть в РДШ, какую программу движение готовит на лето, и как принять участие в конкурсе «Добро не уходит на каникулы».

Хочу в РДШ: как хабаровские школьники могут присоединиться к движениюФото: Ульяна КОСКИНА