2019-07-16T09:44:21+03:00
Это - Хабаровск!

Хочу в РДШ: как хабаровские школьники могут присоединиться к движению

Прямой эфир 18 июня на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард Грищук
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Хочу в РДШ: как хабаровские школьники могут присоединиться к движениюХочу в РДШ: как хабаровские школьники могут присоединиться к движениюФото: Борис КОКУРИН
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Российское движение школьников завоевывает все большую популярность у детей. А все потому что опытные педагоги помогают раскрыть таланты детей. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - Андрей Ганин, руководитель общественной организации «Молодежный ресурсный центр». С 8 утра узнали, как попасть в РДШ, какую программу движение готовит на лето, и как принять участие в конкурсе «Добро не уходит на каникулы».

Хочу в РДШ: как хабаровские школьники могут присоединиться к движению Фото: Ульяна КОСКИНА

Хочу в РДШ: как хабаровские школьники могут присоединиться к движениюФото: Ульяна КОСКИНА

РДШ 19_06_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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