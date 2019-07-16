2019-07-16T09:44:21+03:00
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Комсомольский завод «Амурсталь» переходит на переработку железной руды

На реализацию проекта потратят 7,5 миллиарда рублей
Ульяна КОСКИНА
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Комсомольский завод «Амурсталь» перейдет на переработку железной руды ФОТО: завод «Амурсталь»Комсомольский завод «Амурсталь» перейдет на переработку железной руды ФОТО: завод «Амурсталь»
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Комсомольский завод «Амурсталь» нарастил объемы производства за первое полугодие. Сотрудники изготовили 440 тысяч тонн стали. Из них 152 тысячи горячего проката и около 300 тысяч заготовки на экспорт. С 2020 года «Амурсталь» начинает большую программу модернизации, целью которой станет постепенный переход на переработку железной руды. Проект оценивается почти в 7,5 миллиарда рублей. Планируется привлечь дополнительно 800 специалистов и довести объем выпуска стали до трех миллионов тонн в год.

Комсомольский завод «Амурсталь» перейдет на переработку железной руды ФОТО: завод «Амурсталь»

Комсомольский завод «Амурсталь» перейдет на переработку железной руды ФОТО: завод «Амурсталь»

«Амурсталь» - единственный металлургический завод на Дальнем Востоке, который производит сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой прокат. Это позволяет занимать лидирующие позиции. К реализации проектов руководство активно привлекает перспективных специалистов со всей страны и таким образом вносит весомый вклад в экономику региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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