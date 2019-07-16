Комсомольский завод «Амурсталь» переходит на переработку железной руды

Комсомольский завод «Амурсталь» нарастил объемы производства за первое полугодие. Сотрудники изготовили 440 тысяч тонн стали. Из них 152 тысячи горячего проката и около 300 тысяч заготовки на экспорт. С 2020 года «Амурсталь» начинает большую программу модернизации, целью которой станет постепенный переход на переработку железной руды. Проект оценивается почти в 7,5 миллиарда рублей. Планируется привлечь дополнительно 800 специалистов и довести объем выпуска стали до трех миллионов тонн в год.

Комсомольский завод «Амурсталь» перейдет на переработку железной руды ФОТО: завод «Амурсталь»

«Амурсталь» - единственный металлургический завод на Дальнем Востоке, который производит сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой прокат. Это позволяет занимать лидирующие позиции. К реализации проектов руководство активно привлекает перспективных специалистов со всей страны и таким образом вносит весомый вклад в экономику региона.