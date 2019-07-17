Хабаровские специалисты рассказали о вреде и пользе кондиционера

Трудно представить себе современный офис или дом, в котором не было бы этого в высшей степени полезного прибора. Люди настолько полюбили этого бытового помощника, что ежегодно, 17 июля, отмечают день его рождения. В этом году старику-кондиционеру стукнуло целых 117 лет - первое устройство для кондиционирования воздуха представили широкой публике в 1902 году. С тех пор именинник живет полной жизнью. И, как у любого значимого изобретения у него есть как ревностные почитатели, так и яростные противники. Сторонники кондиционированного воздуха ратуют за комфорт и удобство. Косметологи отмечают омолаживающий эффект низких температур. Однако есть и противники.

Алла Семенова, врач общей практики одной из хабаровских клиник отмечает следующие риски неправильного использования кондиционера.

- Во-первых, велик риск простудных заболеваний, - рассказывает специалист. - Человек приходит из жары в прохладу кондиционированного воздуха, и тело его начинает быстро охлаждаться. В результате организм подвергается серьезному испытанию. Резкая смена температур чревата не только ОРВИ, но и ангиной, легионеллезом, бронхитом.

Чтобы избежать заболеваний, доктор рекомендует внимательно следить за тем, чтобы температура в помещении не сильно отличалась от температуры на улице.

- Вторая проблема в том, что кондиционеры являются рассадником многих болезнетворных бактерий. Как правило, техника такого класса должна проходить профессиональную чистку один раз в три месяца. Если данное условие не выполнять, то в них скапливается огромное количество различных микробов и патогенных вирусов, которые могут стать причиной возникновения как легкой простуды, так и тяжелейшей пневмонии, - продолжает Алла Семенова. - Также серьезную опасность представляет пыль, которую накапливает кондиционер. На этот факт следует обратить внимание аллергикам и астматикам.

Решить эти проблемы просто. Достаточно правильно ухаживать за своим бытовым помощником.

- Необходимо регулярно осматривать съемные фильтры, находящиеся под передней панелью комнатного блока. При наличии пыли - аккуратно вытащить и промыть прохладной водой, - советует профессиональный установщик кондиционеров Захар Володин. - Промытые фильтры аккуратно промокнуть полотенцем и оставить при комнатной температуре, пока не высохнут. При появлении посторонних звуков, льда или воды необходимо обратиться к профессионалу.