Он свободен: в Комсомольске-на-Амуре депутаты приняли повторную отставку мэра

В среду утром градоначальник Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов, занимавший этот пост чуть меньше пяти лет, наконец-то приобрел приставку «экс». В течении нескольких минут городская дума абсолютным большинством голосов отставила мэра «Города президентского внимания» от власти.

Справедливости ради стоит отметить, что Андрей Климов и сам не слишком-то хотел оставаться на столь ответственном посту, тем более, что в этом кресле его не хотели видеть ни жители города, ни их представители в местном парламенте. Первый раз заявление об отставке он написал в сентябре прошлого года, под давлением тогда еще действующего, но уже проигравшего первый тур губернаторских выборов Вячеслава Шпорта.

25 сентября 2018 года Климов отнес заявление в гордуму и депутаты его отставку вроде бы приняли, но потом вынуждены были отыграть назад. В дело вмешалась краевая прокуратура, которая нашла изъяны в муниципальном уставе. Выяснилось, что после досрочной отставки мэра, и вплоть до грядущих в сентябре 2019 года выборов, обязанности главы должен будет исполнять один из парламентариев – так прописано в главном законе, по которому живет город.

По мнению прокуроров это недопустимо поскольку, во-первых, противоречит федеральному законодательству, а во-вторых, странно, когда пусть и временный глава города одной рукой будет распределять бюджетные средства, а другой их осваивать. Все предпосылки для коррупции налицо.

Городская дума с надзорным органом не согласилась, те отправились в суд, который постановил – устав Комсомольска-на-Амуре изменить. Климову пришлось забрать заявление. Выхода не было. Назначить на его место врио дума не могла пока не был изменен устав, и город мог просто оказаться без управления.

Тогда новый губернатор Сергей Фургал ознакомился с ситуацией и так же решил Климова пока оставить – лучше уж такой градоначальник, чем полная анархия. Процесс утверждения поправок в устав города и регистрации их в минюсте завершился буквально на днях. И Климов вновь отправился к депутатам с просьбой об отставке.

- На основе заявления Андрея Климова дума приняла решение досрочно прекратить его полномочия. За отставку проголосовали единогласно, - рассказал Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы Комсомольска-на-Амуре.

Теперь, вплоть до сентября Комсомольском будет управлять бывший первый зам главы администрации Евгений Коршиков. Он мог бы уже сегодня возглавить город, но находится в командировке в Японии. Так, что де факто руководить городом Юности пока будет и.о. врио главы города - Алексей Разин.

Кстати, странная командировка в неподходящий момент так же заинтересовала парламентариев.

- Депутаты потребовали представить им информацию о командировке господина Коршикова в Японию и так же данные о том, на каком основании Андрей Климов с февраля месяца был в отпуске, - отметил Иван Лаврентьев.

Тем временем на освободившееся место главы Комсомольска-на-Амуре претендуют двадцать человек, но пока официально зарегистрирован только один кандидат от ЛДПР. Одному самовыдвиженцу отказали в регистрации на основании замечаний к представленным документам, и к листам с подписями избирателей. Еще двое претендентов снялись сами.