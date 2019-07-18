2019-07-18T06:50:16+03:00
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«Обезьяна с гранатой»: хабаровчанки за рулем разбивают стереотипы

Прямой эфир 18 июля на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард Грищук
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«Обезьяна с гранатой»: хабаровчанки за рулем разбивают стереотипы«Обезьяна с гранатой»: хабаровчанки за рулем разбивают стереотипыФото: Борис КОКУРИН
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18 июля 1925 года в США официально признали, что женщины могут быть водителями автомобилей не хуже мужчин. Есть, кто может поспорить? Предлагаем разбить стереотипы полностью. В гостях радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» - Галина Ли, мастер производственного обучения вождения транспортных средств, преподаватель правил дорожного движения. С 8 утра выяснили, откуда такое недоверие к женщине-водителю и оправдано ли оно, вспомнили комичные истории с учениками и узнали, как изменились правила сдачи экзаменов на водительские права.

Женщины за рулем: плюсы и минусы «нежного» вождения Фото: Ульяна КОСКИНА

Женщины за рулем: плюсы и минусы «нежного» вожденияФото: Ульяна КОСКИНА

А следующий час открыли музыкальный гости – лаундж кавер дуэт Виктория Ковальчук и Виталий Ким.

Поющее утро с хабаровскими музыкантами Фото: Ульяна КОСКИНА

Поющее утро с хабаровскими музыкантамиФото: Ульяна КОСКИНА

Эфир 18_07_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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