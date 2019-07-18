2019-07-18T10:19:40+03:00
Общество

«Комсомолка» приглашает отпраздновать «День тигра в зоосаде»

Ежегодный праздник пройдет в зоосаде «Приамурский» имени В.П. Сысоева
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Приглашаем на праздник «День тигра в Зоосаде» Фото: Юлия АртемоваПриглашаем на праздник «День тигра в Зоосаде» Фото: Юлия Артемова
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Приглашаем в зоосад взрослых тигров и тигрят!

Веселый праздник - День тигра - собираются устроить в Приамурском зоосаде. Откроется он масштабной выставкой рисунков участников краевого творческого конкурса «Полосатые кошки планеты», где каждый желающий сможет проголосовать за наиболее понравившуюся работу, а победитель голосования получит приз зрительских симпатий.

Программу праздника продолжат выступления творческих коллективов - студии игры на гитаре, ЦРД «Обучай-ка», Виктора Бондаренко и ансамбля «Хомус», Сергея Калиты и ХКО «Боевое Братство». А для самых активных участников мероприятия будут действовать активити-зоны, где вам предложат пройти полосатый квест, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению масок «Тишка и Рыж», создать тигро-оригами и нанести на лицо аква-грим «Тигренок».

Специальными гостями Дня тигра станут дальневосточные писатели Елена Неменко, Константин Кураленя и Виталий Краснер, которые раздадут автографы своим большим и маленьким читателям.

И, конечно, все посетители смогут познакомиться или вновь встретиться с героями праздника - тиграми Ригмой и Бархатом, а также их дочкой Тайгой, недавно вернувшейся из приморского Сафари-парка.

КОГДА И ГДЕ

Зоосад «Приамурский» имени В. П. Сысоева, село Воронежское-2, ул. Молодежная, 12. 28 июля, начало в 12:00. Продолжительность - три с половиной часа. Стоимость билетов от 50 до 350 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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