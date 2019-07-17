2019-07-17T10:59:43+03:00
Происшествия

Сам беги: в Комсомольске-на-Амуре охрана одного из супермаркетов завязала драку с покупателями

Сейчас служба безопасности торговой сети разбирается в том кто прав, кто виноват
Василий ЗАДУНАЕВ
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Сам беги: в Комсомольске-на-Амуре охрана одного из супермаркетов завязала драку с покупателямиСам беги: в Комсомольске-на-Амуре охрана одного из супермаркетов завязала драку с покупателямиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В социальных сетях города Юности появилось сообщение, что в одном из супермаркетов «Самбери» охрана завязала драку с посетителями, пришедшими за покупками. По словам очевидца, на которого ссылается паблик, охрана магазина расположенного на улице Кирова, избила молодого парня, заступившегося за свою мать. Конфликт возник после того как пожилую женщину попросили предъявить к досмотру сумку.

Однако все оказалось не так просто, как рассказывает первый очевидец. По словам женщины пришедшей в магазин за покупками и лично наблюдавшей за развитием конфликта инициаторами драки стали совсем не охранники.

- Мы вышли на улицу из магазина, ждали такси, в недалеко стоял охранник, к нему подошла какая-то женщина с двумя парнями, одному лет 15-17, второй постарше, лет 20-25. И эта женщина спрашивает у охранника: «Ты что его трогаешь? Он тебя трогал?». Я так поняла, что речь шла про парня помладше. Охранник говорит: «Да трогал». На что женщина начинает ему что-то говорить, точно не скажу что, и тут слышу, охранник не сдерживается и посылает ее. Та начинает кричать благим матом что-то вроде «Сам иди пока я тебя тут не … (избила) и так далее. И тут парень постарше бьет охранника кулаком в лицо. Второй сотрудник безопасности магазина набрасывается на ударившего его коллегу с дубинкой. Парень начинает убегать, затем подбирает с земли булыжник и бросает прямо в голову охраннику. Мы уже выезжали со стоянки и там вроде бы один из парней лежал на газоне, а охранник его пинал. Точно не скажу, потому что собралась толпа, - делится впечатлениями Анна, жительница Комсомольска-на-Амуре.

Эту же информацию подтверждает и служба безопасности супермаркета сейчас они просматривают записи камер видеонаблюдения и разбираются в ситуации.

- Конфликт возник еще в прикассовой зоне, - рассказывает Сергей Гаевой, начальник службы безопасности «Самбери» – Мать отправилась за покупками, два парня остались и вели себя достаточно шумно. Проходящий мимо сотрудник ЧОП сделал им замечание, слово за слово – поругались и парни даже начали пинать охранника. Вернулась мать и с парнями покинула торговый зал. Сотрудник охранного предприятия в нарушение всех инструкций покинул торговый зал и вышел за ними. Произошла драка, в которой досталось обеим сторонам. Я разговаривал с руководством ЧОП по этому поводу, оказалось там не все так просто. Подравшиеся охранник и покупатель до этого знали друг друга. Парень пытался поступить в этот ЧОП, но тот самый охранник дал ему тогда нелестную характеристику. Сейчас зайдя в магазин, молодой человек узнал обидчика вот и стал вести себя вызывающе. Тем не менее, событие это из рамок вон выходящее, нарушающее все наши правила. Мы считаем действия сотрудников ЧОП работающих с нами по договору не профессиональными и возмутительными.

Сотрудников охранного предприятия настоятельно попросили принести покупателям извинения, и в дальнейшем провинившийся секюрити в этом магазине дежурить больше не будет. Кстати, травмы, полученные во время драки, оказались не очень серьезными, в полицию никто из участников инцидента заявление не писал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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