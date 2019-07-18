Договорились поговорить: мэр Хабаровска заинтересовался ситуацией с минированием «Самбери»

Времена, когда звонки «телефонных террористов» в Хабаровском крае считались чем-то экстраординарным, похоже, канули в прошлое. С мая этого года оперативные службы ездят в магазины торговой сети, которые регулярно «минируют», как на основную работу. Сначала «доброжелатели» сообщали о якобы заложенных взрывных устройствах, указывая какой-то конкретный магазин, теперь они такими подробностями себя не обременяют. В итоге приходится искать несуществующую взрывчатку по всему Дальнему Востоку: в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенские и Владивостоке. Магазины и торговые центры, в которых они расположены, закрывают, тщательно прочесывают с собаками и открывают вновь. Пока работают взрывотехники, продажи стоят.

Только за июль торговая сеть понесла убытков на 40 миллионов рублей, а это в том числе и недополученные городом налоги. Мало того, на ложные вызовы отвлекаются медики, пожарные, сотрудники Росгвардии и полиции, а это тоже расходы. На той неделе руководство супермаркетов обратилось к губернатору с просьбой посодействовать в поиске шантажистов, сейчас ими заинтересовались в администрации города.

- Обсудили сегодня ситуацию с «Самбери», - сообщил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска. - Страдают горожане, которые не могут приобрести товары в привычном месте, бюджет города недополучит налогов. Впереди День знаний, выборы, другие массовые мероприятия. Если мы совместно с представителями МВД, прокуратуры, следственного комитета, других силовых структур не выработаем действенный механизм, который позволил бы нам правильно реагировать на эти угрозы, боюсь, что под этот лжетеррористический удар могут попасть многие. А это, безусловно, создаст нервозную обстановку в городе. Жителям Хабаровска это не нужно.

Как отмечает мэр, все заинтересованные стороны договорились в самое ближайшее время встретиться и провести совещание, чтобы найти решение проблемы. Так себе, если честно, резолюция, и это видно по комментариям в официальном инстаграме Кравчука. Но это хотя бы первый шаг и возможность мотивировать силовиков найти, наконец, неуловимых «минеров».

Напомним, что впервые лжетеррористы проявили себя в октябре 2018 года. В торговую сеть стали приходить электронные письма с неизвестных адресов. Анонимы требовали деньги, указывали счет для перевода. В противном случае угрожали заминировать гипермаркеты. Потом наступило затишье, и только в мае этого года пошла волна ложных минирований. Обычно звонки поступали на телефоны полиции. Каждый раз персонал торговых точек действовал строго по инструкции: выводил всех людей из зданий и терпеливо ждал на улице, пока полицейские с собаками обыскивали помещения. И каждый раз тревога оказывалась ложной.

На днях полиция задержала одного телефонного террориста, который сообщил о минировании торгового центра «Большая медведица» в Хабаровске. Мужчина объяснил свой поступок тем, что хотел посмотреть, как работают оперативные службы. В отношении любопытного хабаровчанина возбудили уголовное дело. К делу о минировании гипермаркетов он, по всем данным, не причастен.