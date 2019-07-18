Комсомольский завод «Амурсталь» внедряет новые технологии на производстве. 15 июля при участии китайских специалистов, на предприятии начали отладку линии термоупрочнения арматурного проката в сортопрокатном цехе. Этот способ позволит увеличить объемы готового проката и снизить себестоимость выпускаемой продукции. Сейчас «Амурсталь» выходит на показатель более чем 900 тысяч тонн металла в год. Его поставляют на стройки по всему Дальнему Востоку. В планах вывести завод на полную проектную мощность и достигнуть объема производства более 1,5 миллионов тонн жидкой стали в год.

На комсомольском заводе «Амурсталь» модернизируют линию термоупрочнения ФОТО: завод «Амурсталь»

«Амурсталь» - единственный металлургический завод на Дальнем Востоке, который производит сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой прокат. Это позволяет занимать лидирующие позиции. К реализации проектов руководство активно привлекает перспективных специалистов со всей страны и таким образом вносит весомый вклад в экономику региона.