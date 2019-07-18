Неграмотным быть стыдно: часто ли хабаровчане допускают речевые ошибки

Не так давно слово «кофе» официально стало среднего рода, а «звонит» разрешили произносить с ударением на первый слог. Что же это: массовая безграмотность или эволюция языка? Почему образованные люди отказываются говорить правильно, и существует ли понятие «правильно» обсудили в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Хабаровск». В гостях - редактор пресс-центра ТОГУ и главный редактор газеты «Учитель» Екатерина Давыдова. А также не упустили новые советы ученикам начальных классов. Дело в том, что произведения Гомера, Вергилия и Сервантеса внесли в список для чтения первоклассников.

Неграмотным быть стыдно: часто ли хабаровчане допускают речевые ошибкиФото: Ульяна КОСКИНА

А в следующем часе узнали, когда и где мэр Хабаровска Сергей Кравчук проведет утреннюю зарядку и чем порадуют лыжников. К разговору присоединился начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Александр Леонов.

Все на лыжню: в парке Дома офицеров флота обустроят инфраструктуру для спортсменовФото: Ульяна КОСКИНА