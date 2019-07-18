Здесь был Старостин: в Хабаровском крае легендарному футболисту установят памятную доску

Памятную доску с текстом: «На этом стадионе в 1945 – 1950 годах тренировал команду комсомольского «Динамо» выдающийся футболист Николай Петрович Старостин» установят на самом крупном спортивном объекте города Юности – стадионе «Авангард».

- Деньги на установку памятной доски собирали сами жители города, значительную часть средств внес воспитанник комсомольского футбола, игрок футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Юрий Газинский, - рассказали в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре.

Николай Старостин – легенда отечественного футбола, один из основателей московского «Спартака» - в Комсомольске-на-Амуре оказался не по своей воле. Столичный «Спартак» тогда перешел дорогу тбилисскому «Динамо», которое курировал сам Берия.

Появились статьи в центральных газетах страны о насаждении в обществе красно-белых буржуазных нравов, затем завели уголовное дело. Приговор вынесли в 1943 году, как было написано в обвинительном заключении: «Следствием было установлено, что подсудимые, «будучи антисоветски настроены и связаны между собой многолетней дружбой, являлись участниками антисоветской группы, возглавляемой Старостиным Николаем», добавились к этому и статьи за растрату народного имущества.

Обвиняемые получили по 10 лет исправительно-трудовых лагерей, с поражением в политических правах на пять лет и конфискацией имущества. Сменив несколько лагерей и несколько команд, в 1945 году Николая Старостина перевели в Хабаровск, а затем в Комсомольск-на-Амуре, где он стал тренировать местную команду «Динамо».

Под его руководством сборная города Юности начала показывать неплохие результаты, и в народе ее прозвали «Красными дьяволятами», а в 1947 году команда «Динамо» Комсомольска-на-Амуре под его руководством выиграла Кубок Дальнего Востока и вышла в финал Кубка РСФСР.