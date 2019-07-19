В соцучреждениях Хабаровского края начались массовые проверки условий питания

В Хабаровском крае все социальные учреждения проверяют на соответствие условий питания нормам безопасности. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, министерство соцзащиты инициировало массовые проверки после вспышки сальмонеллеза в психоневрологическом интернате поселка Эльбан (Амурский район). Срок окончания проверки - 25 июля, до этой даты нужно выяснить, как соблюдаются санитарные нормы в подобных стационарах, где люди находятся круглосуточно.

Напомним, 10 июля в Эльбанском интернате начали заболевать пациенты. Люди чувствовали себя очень плохо, количество больных увеличивалось, дойдя до 239 человек. Прокуратура края и Роспотребнадзор начали проверку. Выяснилось, что все заболевшие употребляли в пищу молочный крем. В состав лакомства входят сырые яйца. Именно этот продукт и стал источником инфекции – управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю установило, что в яйцах оказалась сальмонелла. Отклонения от санитарных норм выявлены как на стадии закупки и транспортировки продуктов, в частности, яиц, так и в самой технологии приготовления пищи.

Все 239 пациентов, заболевших сальмонеллезом после употребления молочного крема, в который были добавлены сырые яйца, идут на поправку. Двадцать один человек пока находится в инфекционном отделении Амурской центральной районной больницы. Новых случаев заражения не фиксируется, однако сотрудники Роспотребнадзора и министерств здравоохранения и соцзащиты по-прежнему начеку: важно предупредить внутрибольничное распространение инфекции.

- В интернате развернут инфекционный госпиталь, что предполагает особый режим пребывания. Все, кто ухаживал за больными или мог употребить в пищу зараженный продукт, должны быть отдельно обследованы. Нужно помнить, что в интернате все еще сохраняется очаг инфекции, поэтому нам предстоит еще долго заниматься его ликвидацией до полного устранения, - сообщила на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Татьяна Зайцева, начальник управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Сейчас управление Роспотребнадзора ведет отдельное расследование в отношении поставщика яиц ООО «Летучий», которое продавало свою продукцию Эльбанскому интернату. Руководителю соцучреждения объявлен строгий выговор, а заведующий производством и дезинфектор уволены. Остаются на контроле предписания управления, выданные в адрес КГБУ «Эльбанский психоневрологический интернат», министерств здравоохранения и социальной защиты населения края.