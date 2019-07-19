2019-07-19T10:59:08+03:00
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DNS порадовал призами и подарками участников семейного фестиваля «Открытое небо» в Хабаровске

Победила команда «Динамит»
Ульяна КОСКИНА
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DNS порадовал призами и подарками участников семейного фестиваля «Открытое небо» в ХабаровскеDNS порадовал призами и подарками участников семейного фестиваля «Открытое небо» в ХабаровскеФото: Ульяна КОСКИНА
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На минувших выходных хабаровчане смогли принять участие в семейном фестивале спорта и творчества «Открытое небо». Две недели радио «Комсомольская правда» принимало заявки от участников, которым предстояло пройти ряд состязаний. Среди них: перетягивание каната, пионербол, водный футбол, бег с препятствиями и, конечно, творческий конкурс никто не отменял.

DNS порадовал призами и подарками участников семейного фестиваля «Открытое небо» в Хабаровске Фото: Ульяна КОСКИНА

DNS порадовал призами и подарками участников семейного фестиваля «Открытое небо» в ХабаровскеФото: Ульяна КОСКИНА

И уже 13 июля, в 12:30, на территории ЭКО ПАРК ВОРОНЕЖ гости собрались, чтобы побороться за призы от генерального партнера фестиваля сети магазинов цифровой и бытовой техники DNS.

DNS порадовал призами и подарками участников семейного фестиваля «Открытое небо» в Хабаровске Фото: Ульяна КОСКИНА

DNS порадовал призами и подарками участников семейного фестиваля «Открытое небо» в ХабаровскеФото: Ульяна КОСКИНА

А подарки были действительно полезные для семей. Пылесос, микроволновая печь, чайник.

DNS порадовал призами и подарками участников семейного фестиваля «Открытое небо» в Хабаровске Фото: Ульяна КОСКИНА

DNS порадовал призами и подарками участников семейного фестиваля «Открытое небо» в ХабаровскеФото: Ульяна КОСКИНА

Лучшей стала команда «Динамит», которая буквально вырвала победу в последнем туре у «Таринафтов» и «Лидера». Было и главное блюдо фестиваля - чан с картошкой и мясом.

DNS порадовал призами и подарками участников семейного фестиваля «Открытое небо» в Хабаровске Фото: Ульяна КОСКИНА

DNS порадовал призами и подарками участников семейного фестиваля «Открытое небо» в ХабаровскеФото: Ульяна КОСКИНА

Звёздный гость - Вика Цыганова. Вместе с нашей землячкой спели известные хиты.

DNS порадовал призами и подарками участников семейного фестиваля «Открытое небо» в Хабаровске Фото: Ульяна КОСКИНА

DNS порадовал призами и подарками участников семейного фестиваля «Открытое небо» в ХабаровскеФото: Ульяна КОСКИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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