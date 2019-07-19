Хабаровский край накроет дождем с грозами

По информации Дальневосточного УГМС, с заходом западного циклона на Амурскую область и тайфуна «Данас», что бушует в Японское море, возможно значительное ухудшение погоды. Атмосферный фронт начнет свое движение с 22 июля в Верхнебуреинском районе и 23 июля обозначится в центральных и северных районах Хабаровского края. Ожидаются сильные дожди, местами очень сильные грозы с усилением ветра до двадцати метров в секунду.

- Из-за ухудшения погодных условий возможно возникновение аварийных ситуаций на объектах ЖКХ, подтопление и повреждение опор ЛЭП и связи, повышение уровней воды на реках Хабаровского края. Также в связи с нарушением в работе дренажных систем и неисправностей ливневых стоков возможно подтопление участков местности, расположенных в низине, - сообщили в отделе мониторинга и прогнозирования центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

МЧС уже направило рекомендации главам муниципальных поселений о принятии мер, которые должны предупредить возникновения происшествий и минимизировать возможные последствия.

ВАЖНО

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает всем жителям и гостям края о необходимости соблюдения мер личной безопасности:

- на время непогоды следует воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов;

- при движении по дорогам внутри населенных пунктов и на трассах региона водителям необходимо соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, соблюдать дистанцию;

- пешеходам требуется соблюдать предельную осторожность при пересечении дорог, не перебегать дорогу в неположенных местах;

- рыбакам и охотникам не выходить в лес и на водные объекты;

- туристическим группам воздержаться от выхода на маршруты или сделать остановку в населенных пунктах до окончания действия циклона;

- предпринять меры для укрепления слабо закрепленных конструкций, кровельного покрытия;

- родителям не оставлять детей без присмотра.

Телефон пожарно-спасательной службы – «101», единый номер вызова экстренных служб - «112»!

Телефон «доверия» Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - 8 (4212) 41-62-62.