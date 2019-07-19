Хабаровский край накроет дождем с грозами
По информации Дальневосточного УГМС, с заходом западного циклона на Амурскую область и тайфуна «Данас», что бушует в Японское море, возможно значительное ухудшение погоды. Атмосферный фронт начнет свое движение с 22 июля в Верхнебуреинском районе и 23 июля обозначится в центральных и северных районах Хабаровского края. Ожидаются сильные дожди, местами очень сильные грозы с усилением ветра до двадцати метров в секунду.
- Из-за ухудшения погодных условий возможно возникновение аварийных ситуаций на объектах ЖКХ, подтопление и повреждение опор ЛЭП и связи, повышение уровней воды на реках Хабаровского края. Также в связи с нарушением в работе дренажных систем и неисправностей ливневых стоков возможно подтопление участков местности, расположенных в низине, - сообщили в отделе мониторинга и прогнозирования центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
МЧС уже направило рекомендации главам муниципальных поселений о принятии мер, которые должны предупредить возникновения происшествий и минимизировать возможные последствия.
ВАЖНО
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает всем жителям и гостям края о необходимости соблюдения мер личной безопасности:
- на время непогоды следует воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов;
- при движении по дорогам внутри населенных пунктов и на трассах региона водителям необходимо соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, соблюдать дистанцию;
- пешеходам требуется соблюдать предельную осторожность при пересечении дорог, не перебегать дорогу в неположенных местах;
- рыбакам и охотникам не выходить в лес и на водные объекты;
- туристическим группам воздержаться от выхода на маршруты или сделать остановку в населенных пунктах до окончания действия циклона;
- предпринять меры для укрепления слабо закрепленных конструкций, кровельного покрытия;
- родителям не оставлять детей без присмотра.
Телефон пожарно-спасательной службы – «101», единый номер вызова экстренных служб - «112»!
Телефон «доверия» Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - 8 (4212) 41-62-62.
ИСТОЧНИК KP.RU